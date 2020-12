El transporte urbano e interurbano sigue suspendido los feriados

Durante el fin de semana extra largo se mantiene suspendido el servicio de transporte urbano e interurbano. La semana anterior hubo paro del sector en diversas ciudades de Chubut, en reclamo por la falta del pago de los salarios.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmaron a El DiarioWeb que, si bien el servicio de transporte no funciona los domingos y feriados, no se descarta que el próximo miércoles vuelvan las medidas de fuerza, si no hay novedades de parte de las empresas.

Según revelaron fuentes de UTA, el reclamo se fundamenta en que se adeuda parte del mes de octubre, y ya está vencido el plazo para el pago del mes de noviembre. Los trabajadores no desconocen que el pago de salarios está atado al pago de los subsidios nacional y provincial, y por ello para visibilizar el reclamo analizan una movilización para esta semana sino no obtienen respuesta a sus demandas.