El Salón Nacional abrió su convocatoria 2020

Se abrió la convocatoria para el Premio Salón Nacional de Artes Visuales, dirigido a artistas y colectivos de artistas y las disciplinas son: cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y medios alternativos, pintura y textil; argentinos o extranjeros con dos años o más de residencia legal en la República Argentina, mayores de 18 años. Se trata de un certamen que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911; y la edición 2020/21 se compone del Premio de Artes Visuales y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, dirigido a artistas argentinos nativos o naturalizados, mayores de 45 años.

Tanto la inscripción para el Premio Salón Nacional de Artes Visuales, como para el Premio Nacional a la Trayectoria Artística comenzarán este miércoles 23 de diciembre; el primero finalizará el 1 de febrero de 2021, y el segundo, el 18 de febrero de 2021.

Paridad de género y federal

En la selección y premiación de obras, elección de integrantes de los jurados, y nominación y otorgamiento del Premio Nacional a la Trayectoria Artística se garantiza la paridad de género.

De la misma forma, en la selección y premiación de obras, elección de integrantes de los jurados, y nominación y otorgamiento del Premio Nacional a la Trayectoria Artística se garantiza un piso de 30% de personas que residan fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Premios

Pare el Premio Salón Nacional de Artes Visuales se distinguirán 27 obras en total; tres mejores obras del conjunto de categorías y tres mejores obras de cada una de las ocho categorías.

El Premio adquisición “Presidencia de la Nación” a la primera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales recibirá 500.000 pesos. El Premio adquisición a la segunda mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales recibirá 330.000 pesos. Mientras que el Premio adquisición a la tercera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales recibirá 250.000 pesos.

El Premio no adquisición a la primera mejor obra de cada categoría recibirá 110.000 pesos; el Premio no adquisición a la segunda mejor obra de cada categoría recibirá 80.000 pesos, y el Premio no adquisición a la tercera mejor obra de cada categoría, 60.000 pesos.

Por otra parte, el Salón Nacional de Artes Visuales reconoce la trayectoria de los artistas visuales por medio del Premio Nacional a la Trayectoria Artística. Este premio reconoce a 8 artistas vivos de relevante trayectoria que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de la República Argentina. A diferencia de la edición anterior, los artistas interesados en participar deberán autopostularse.

Los requisitos para postularse al Premio Nacional a la Trayectoria Artística son ser artista argentino nativo o naturalizado argentino. Tener al menos 45 años de edad al momento de la inscripción. Y deberá contar con dos cartas de entidades u organismos que avalen su candidatura, como ser asociaciones de promoción artística o cultural de la República Argentina; escuelas, institutos y universidades de formación en artes; universidades nacionales con carreras de arte; u organismos culturales provinciales o municipales y museos del territorio nacional dedicados a las artes visuales.

Para mayores informaciones dirigirse al mail [email protected] o al teléfono (+54 9) 11 6485-9969 de lunes a viernes de 11 a 17 horas.