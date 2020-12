El regalo prometido

Primero se anunció que pagarían el aguinaldo de junio en diciembre. Después se dijo que depositaban el aguinaldo de junio, solo a algunos trabajadores y otros percibirían el pago en cuotas. Sin embargo, jubilados de los rangos 1 y 2 reclaman que no percibieron correctamente el medio aguinaldo, y sacando cuentas de derecha a izquierda y viceversa los números no cierran. Teléfono para el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y el ministro de Economía, quizá alguien pueda explicar a los jubilados que pasó. Desde el Banco abrieron el paraguas para que no les tiren el fardo a ellos, y comunicaron oficialmente que “los únicos débitos propios aplicados a los ingresos”, son por adelanto de haberes, y que se suspendió el cobro automático de las tarjetas de crédito con el fin de no afectar los ingresos del aguinaldo. Los teléfonos del ISSyS y Antonena siguen sonando.