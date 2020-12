“El Depo” perdió como local y está complicado

En el Estadio “Abel Sastre”, el Deportivo Madryn cayó este domingo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, por la 5° Fecha de la Zona Sur del Ascenso 1 del Torneo Federal A.

Sebastián Jeldres abrió la cuenta para el conjunto “Aurinegro” en el primer tiempo, pero “El Tricolor” lo empató Maximiliano López y en una jugada polémica y muy discutida, Juan Pablo Zárate anotó el 2-1 que sería el final. Este resultado, no solo obliga al “Depo” que ganar en la 7° y última fecha, sino que también deberá esperar resultados a su favor para concretar la clasificación al Ascenso 1.

Traspié como anfitrión y la clasificación directa se dificulta

El Deportivo Madryn cayó en condición de local este domingo en el Estadio “Abel Sastre” ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en el marco de la 5° Fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

Un resultado que complica al conjunto “Aurinegro” en su búsqueda de ser primero en la Zona Sur y clasificar directamente a la siguiente instancia por el Ascenso 1 (a la que accede únicamente el 1°); ya que ahora no solo debe tener en cuenta que quedará Libre en la 6° programación sino que en la 7° estará obligado a ganar en Mendoza a Deportivo Maipú y esperar resultados que se den a su favor.

En caso de no ser primero, deberá estar dentro de los clasificados a jugar la Reválida, sumándose por los que disputan el Ascenso 2; un camino más largo de cara a su objetivo de concretar el paso a la Primera Nacional.

El partido

Sebastián Jeldres tras una muy buena jugada por el costado derecho del campo de juego, abrió la cuenta para “El Depo”, siendo un buen inicio para los madrynenses cuando se transitaban los 13 minutos del primer tiempo.

Incluso “el Aurinegro” tuvo muchas situaciones de goles más que no logró concretar, como ser a los 25´ tras un pase de José Michelena, Fabio Giménez no pudo definir de manera certera y el balón quedó en manos del golero visitante Tavoliere.

Sobre el final del primer tiempo, Villa Mitre fue haciéndose del balón y también generó peligro en el arco “Aurinegro”, con situaciones de pelota parada desde tiro libre como así también desde tiros de esquina; pero lejos estuvo de anotar.

En el segundo tiempo, a los 8 minutos, Villa Mitre rápidamente logró ponerse en partido y empatar, con la definición lograda por Maximiliano López; y allí el tramite de tornó parejo.

A los 13, Jeldres nuevamente tuvo su chance, ante el arquero Tavoliere pero que no pudo definir.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto bahiense se acomodó en el campo de juego y tomó confianza en su juego, creciendo en la generación de situaciones de gol y exigiendo en algunas oportunidades al arquero y la defensa local.

Tal es así que a los 48´, sobre el tiempo de descuento, llegó el centro enviado al área, que fue cabeceado por un certero Juan Pablo Zárate y fue gol. Sin embargo, el asistente N°1 , Cristian Rubiano, levantó el banderín y acusó definición con mano por parte del jugador del equipo bahiense. Sin embargo, tras discusiones, polémicas, criticas de uno y otro jugador, el árbitro Jonatan Correa terminó por validar el gol y Villa Mitre se puso 2 a 1 en anotador.

Con los minutos que ase adicionaron tras los reclamos por el gol del “Tricolor”, Deportivo Madryn siguió atacando a un Villa Mitre que bien pudo sostener la victoria que estaba obteniendo; llevando al “Depo” al nerviosismo y a caer en la impotencia de no poder concretar el empate.

De esta forma, fue caída como anfitrión de su par bahiense y ahora, los dirigidos por Jorge Izquierdo están complicados para lograr la clasificación directa a la siguiente instancia por el primer ascenso.



Futbol – Torneo Federal A

Ascenso 1 – Zona Sur

Dep. Maipú (Mza) 0 – Olimpo (BB) 1

Deportivo Madryn 1 – Villa Mitre (BB) 2

Huracán Las Heras 1 – Sansinena 0

Libre: Juventud Unida San Luis

Tabla de posiciones – Zona Sur

Equipos Puntos

Villa Mitre 8

Deportivo Maipú 7

Olimpo 7

Deportivo Madryn 7

Huracán Las Heras 6

Sansinena 3

Juventud Unida. 2

Fecha 6

V.Mitre Vs D. Maipú

Olimpo Vs Huracán Lh

Sansinena Vs J.U.Univert.

Libre: Madryn