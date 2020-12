“El Depo” juega en casa ante Sansinena

Esta tarde, el Deportivo Madryn recibirá en el Estadio “Abel Sastre” a su par de Sansinena de General Cerri, en lo que marcará el cierre de la Fecha 3 de la Zona Sur del Ascenso 1 del Torneo Federal A.

El partido, se jugará desde las 17:10 horas y contará con Luciano Julio como árbitro principal.

Lunes de fútbol en el “Abel Sastre”

Tras el empate conseguido entresemana ante Juventud Unida de San Luis, el Deportivo Madryn regresó a casa y se enfocó en su próximo objetivo, el que cumplirá este lunes en la tarde cuando reciba por la 3° Fecha a Sansinena de General Cerri.

El partido, correspondiente a la Fecha 3 de la Zona Sur del Ascenso 1 de Federal A 2020/2021, se jugará a partir de las 17:10 horas en el Estadio “Abel Sastre” y contará con el arbitraje del rionegrino Luciano Julio. Este, a la vez, será acompañado como asistentes por Agustín Lamberti y Rodrigo Moreno.

En su búsqueda de continuar como uno de los líderes de la Zona Sur, “El Depo” querrá sumar de a tres puntos este lunes ante su par representante de la Liga del Sur de Bahía Blanca y aledaños.

Si bien el DT del “Aurinegro”, Jorge “Chopi” Izquierdo no ha confirmado el once inicial, si se sabe que Franco Niell no está dentro de los convocados; como así también se destaca la presencia dentro de los tenidos en cuenta para este juego, el caso de Alan Moreno, además de Maximiliano García como golero suplente en lugar de Mauricio Nievas y la recuperación de Leandro Becerra.

Becerra, Fabricio Elgorriaga, Nicolás Capellino, Fabio Giménez, Cristian González, Matías Llanquetrú, Sebastián Jeldres, Pablo Lencina, Emiliano López, Nicolás Macarof, José Michelena, Moreno, García, Marcos Pérez, Matías Presentado, Gaspar Triverio, Julio Zúñiga y Leonardo López.

Al cierre

En la tarde- noche del domingo, al cierre de esta edición, disputaban sus cotejos por la 3° Fecha, Villa Mitre ante Olimpo de Bahía Blanca, siendo el “clásico” bahiense; mientras que Deportivo Maipú recibía a Juventud Unida de San Luis.

Huracán Las Heras, que entresemana cambio de DT, siendo ahora el nuevo coach Darío Alaniz, contaba con fecha Libre.