El CNAS renovó autoridades y nuevos desafíos

El Club Náutico Atlántico Sud de Puerto Madryn realizó días atrás la asamblea general de socios en la que otros temas se puso a consideración la renovación parcial de la Comisión Directiva, ratificándose por otro mandato de dos años a Fernando Terraza al frente de la presidencia.

Asimismo, fue aprobada la Memoria y Balance del ejercicio, haciéndose un amplio repaso de las obras y tareas que se ejecutaron en las instalaciones del club durante el lapso de inactividad que provocó la emergencia sanitaria.

Balance del 2020

El CNAS como toda institución elaboró diferentes protocolos, posteriormente aprobados, que permitieron la paulatina reapertura de las actividades, en un año atípico que obligó a suspender y reprogramar la mayoría de sus eventos, tales como el Calendario de Regatas y la tradicional Copa de las Ballenas.

La Comisión Directiva señaló que el contexto general de la economía y los efectos causados por la pandemia, a los cuales el club no ha estado exento, han obligado a actualizar valores de cuotas y servicios, atento al incremento de los costos fijos que tiene toda entidad, sumado al proceso inflacionario y devaluación de la moneda.

No obstante, sigue siendo un tema de agenda, la ampliación de las instalaciones del CNAS, la que queda supeditada al contexto económico general, ya que la prioridad está dada en sostener los servicios a los socios en los niveles de calidad que se brindan.

Al respecto, se destacó que sobre fines de 2019 el Intendente municipal de Puerto Madryn promulgó bajo Resolución 2.413/19 la Ordenanza 11.211 que sancionara el Concejo Deliberante, por medio de la cual se hace una cesión por 99 años al Club Náutico Atlántico Sud (bajo la figura de Comodato), de las tierras identificadas catastralmente como Circunscripción 1, Sector 1, Manzana 4; las cuales ocupan una superficie de 21.455.89 m2, en las cuales se constituirá la futura sede de operaciones del club y sobre la que se deberá dar inicio a la construcción de la tan esperada dársena de servicios.

Repaso y reconocimiento

En el repaso anual también se subrayó que el CNAS fue distinguido por la FAY por el trabajo que se viene haciendo desde la Escuela Náutica Hugo Scagnetti. Además, se mantienen los cursos de vela mayor, y se constituyó un equipo interdisciplinario para el dictado de cursos de timonel de yate vela/motor, dando continuidad a la labor que durante años realizó Carlos Lena, la cual fue ampliamente valorada.

Asimismo, se informó que actualmente se cuenta con número aproximado 90 alumnos en la Escuela Náutica, y que se incorporó el curso de Laser para adultos. Además, se comenzó con las salidas recreativas de buceo, las cuales están orientadas a poder prestar un servicio a los socios que no tienen embarcación y que no cuentan con un servicio adecuado por las operadoras.

Durante la asamblea anual de socios, hubo una especial mención y reconocimiento a la figura de Antonio Torrejón y José Guerrero, que este año dejaron de existir, pero dejaron una prolífica labor dentro del club.

Mejoramiento de instalaciones

Si bien fue un 2020 con actividad restringida por la situación sanitaria, puertas adentro del CNAS se llevaron a cabo una serie de trabajos de mejoras y mantenimiento de las instalaciones, embarcaciones y tractores para su puesta a punto para esta temporada estival que se inicia.

Se ejecutó un recambio de luminarias en todo el predio del club con un mejoramiento integral del sistema eléctrico, al tiempo que se realizaron reparaciones a las embarcaciones de club con mantenimiento preventivo y reparaciones de fondo. Del mismo modo se trabajó en reparación de tractores que maniobran en la bajada y subida de las embarcaciones.

Por otro lado, se indicó que se presentó un proyecto para hacer una planta alta sobre el quincho, en la cual se construirían dos aulas para ser utilizadas por la Escuela Náutica y los alumnos de la Colonia Viento en Popa. Se mantienen los servicios de empresa de seguridad e higiene para regular y optimizar los recursos del club. Se modificaron, ampliaron y mejoraron los espacios de guarderías. Y merced a la colaboración de miembros de la Subcomisión de Veleros Cabinados se realizó un trabajo de puesta a punto de las embarcaciones, se detalló entre otros temas.

Autoridades

La asamblea de socios confirmó la composición de la Comisión Directiva que quedó compuesta por: Presidente Sr. Fernando Terraza; Vicepresidente Sr. Cesar Carnevalli; Comodoro Sr. Fernando Daroqui; Vice Comodoro Sr. Martin Fennen; Secretario Ing. Guillermo Salomón; Pro Secretario Sra. Karin Fulco; Tesorero Cdor. Marcelo Lescano; Pro Tesorero Sr. José Demonte, Vocales Titulares: 1º Sr. Santiago Arnoldi, 2º Sr. Ariel Prado, 3º Dr. Guillermo Manera, 4º Sr. Germán Pérez. Vocales Suplentes: 1º Sr. Mariano Medina, 2º Sr. Rolando Sainges, 3º Dr. Miguel Barleta. Revisores de Cuentas: Sr. Héctor Nogueira, Ricardo Torres.

“Club de puertas abiertas”

«En cada una de nuestras decisiones nos preocupamos por buscar un balance entre los servicios que se les prestan a los socios, la calidad y seguridad de los mismos, al mismo tiempo que intentamos equilibrar los números y las finanzas del club», graficó Terraza sobre el contexto general que se atraviesa en todos los sectores.

«En 2020, según la fuente de consulta, la inflación se ubicó entre un 40 y 50% aproximadamente, y la depreciación de nuestra moneda sufrió una variación similar, ya que ronda el 40% para los valores oficiales y alrededor del 105% para los canales informales. Estas variaciones fueron provocando a lo largo del año un incremento permanente de los costos del club, tanto de mano de obra del personal y de los seguros contratados, como así también de los repuestos e insumos que debimos comprar para acondicionar los equipos y tractores como los necesarios para mantener las embarcaciones del club, cuyos proveedores no utilizan normalmente los valores oficiales”, describió al explicar los motivos de la necesidad de actualizar valores de cuotas y servicios.

«Somos muy conscientes de la compleja situación económica por la que estamos atravesados y les puedo asegurar que hemos analizado varias veces y desde distintas perspectivas esta problemática antes de tomar una definición. En este sentido les aseguro que no administramos el club como una empresa privada, ya que nuestros ingresos actuales solo alcanzan a cubrir los gastos corrientes y algunas cuestiones de mantenimiento. En cambio, si hubiéramos optado por ejercer un rol netamente administrativo, hoy deberíamos mínimamente duplicar los valores de guardería y es algo que no estamos haciendo”, puso de relieve el presidente del CNAS.

“Como decimos siempre, las puertas de esta institución y sobre todo las de esta Comisión Directiva, están abiertas para todos aquellos que quieran aportar ideas y deseen trabajar para el fortalecimiento y futuro crecimiento de nuestro querido club”, concluyó.