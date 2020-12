El capitán de “La Banda” valoró la actitud de su equipo

Post caída ante Belgrano de Córdoba en condición de local el pasado domingo, el capitán de Guillermo Brown, Guillermo Ferracuti, realizó su análisis del encuentro.

“La Banda” perdió por 1 a 0, con el gol que anotó desde el tiro libre el mediocampista ofensivo Gervasio Núñez. Los madrynenses, ya piensan en su recuperación para visitar el próximo fin de semana al líder de la Zona A del Ascenso 2 de la Primera Nacional, Barracas Central.

“El equipo dejó todo”

“En el primer tiempo nos remataron varias veces de lejos, mano a mano y llegadas claras no tuvieron. Eso quiere decir que todo el equipo hace el esfuerzo, pero en el detalle, en una jugada preparada te pueden convertir y eso pasó”, analizó en principio el capitán de Guillermo Brown, Guillermo Ferracuti, en dialogo con los medios de comunicación en zona de vestuarios post derrota ante Belgrano de Córdoba.

El lateral izquierdo, valoró a la vez que “con la actitud que tuvimos, serán más los partidos que vamos a lograr resultados positivos que negativos. Pero bueno, ahora a descansar, que se vienen rivales duros, hay que prepararse que serán rivales difíciles”, agregó.

En cuanto a la performance de su equipo, ´Ferra´ confesó que “nos faltó estar más finos en la última jugada, en el último pase. Llegábamos bien, pero nos faltó más romper por el medio. Teníamos a dos ´tanques´ como Khalil y Belinetz, eso te lleva a tirarle centros o que la aguanten. Pero en lo actitudinal todo el partido fue bueno, pero en el segundo tiempo se mejoró en el juego. Eso me deja tranquilo”.

El capitán browniano no dejó de mostrarse optimista de cara a lo que resta por jugar para Brown, al decir que “el juego lo vamos a ir agarrando”, asegurando que “mal por la derrota, pero me queda un sabor positivo de que el equipo dejó todo”.

Son tres las fechas que al menos en esta instancia clasificatoria, le quedan por jugar a ´La Banda´: Barracas Central en la 5° y Nueva Chicago en la 6° ambos como visitante, cerrando en la 7° ante San Martín de San Juan. Sobre esto, Ferracuti reconoció que “estas dos fechas que vienen estarán complicadas. Tenemos que sacar resultados positivos ante dos equipos necesitados, y de visitante. El objetivo sigue siendo el mismo, el de sumar en todos lados”.

“De local hubiese estado bueno ganar, porque si ganábamos nos metíamos en la pelea. Pero hay que estar tranquilos y recuperarse, sabiendo que es un torneo dinámico”, explicó.

Brown jugará el próximo 27 de diciembre ante Barracas Central, apenas horas después de la festividad de Navidad y culminado el recibimiento del Año Nuevo, visitarán el 3 de enero a Nueva Chicago. Para esto, “la Banda” prepara su logística en cuanto a viaje, sobre lo que Ferracuti cuenta que “aún no sé cómo será, calculo que viajaremos las dos veces” pero que “serán partidos muy difíciles. Cerrando con San Martin de San Juan, que viene muy bien”.

“Primero vienen Barracas y Chicago. Nos quedan fechas difíciles como a todos, es un Torneo bastante raro. Porque algunos ganan, otros pierden. Se les puede hacer partido a todos. Hay que recargar energías y prepararse para lo que se viene”, cerró quien lleva la cinta de capitán en Brown, Guillermo Ferracuti.