Educación cerró la Tecnicatura de Producción en Multimedios en Trelew

La carrera de nivel terciario se dicta en el seno del Instituto Superior de Educación Tecnológica que funciona en el edificio de la Escuela Nº 712 de Trelew. Con el cierre, en el 2021 ya no habrá primer año. La medida generó cuestionamientos de profesores y alumnos.

“Una de las 15 tecnicaturas que el Ministerio de Educación decidió cerrar es la de Producción de Multimedia que lleva cinco años. No sólo dejan a 18 docentes sin trabajo, si no a muchos estudiantes que se quedan a mitad de camino, hay muchos que no podrán rendir una materia de segundo año por no tener una equivalencia de primero”, cuestionó el docente Mauro Pugh.

“Los estudiantes y los docentes están abrumados por esta decisión del cierre de la tecnicatura, ya lo confirmaron a través de una nota del Ministerio, pero no hay una explicación clara de porque cierran la carrera”, remarcó.

“Tenemos rumores de que se han basado en los números de la pandemia, lo que es contradictorio, porque hemos tenido un cupo de entre 18 y 20 estudiantes online por cursada, no hubo una disminución en otras tecnicaturas que se han quedado con un alumno en clases online”, aseguró.

“En mi caso doy Producción de Televisión de 1º y Dirección de Doblaje 2ª y tuve entre 13 y 16 alumnos fijos todas las semanas en las clases virtuales”, planteó Pugh.

“Los números a los que hace referencia el Ministerio de Educación no son fehacientes, no sabemos de dónde se han sacado, pero por otro lado la inserción de nuestros egresados, si se basan en eso tenemos muchos trabajando en medios de comunicación e incluso creando sus propios emprendimientos”, fundamentó el profesor.

“El presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, nos recibió amablemente, nos escuchó y propuso armar un expediente para presentar el martes, en la última sesión, para manifestar el apoyo y el repudio al cierre de la carrera y después la enviar la declaración a la Legislatura para que sea contemplada la continuidad de la carrera”, valoró Pugh.

“Estoy cursando el primer año de Producción de Multimedio, pero como varios de mis compañeros fui organizando las materias de acuerdo a mis tiempos, hay materias de primer año que pensaba hacer el año que viene, pero si no habrá primer año, voy a hacer segundo, aunque nunca me voy a recibir por la falta de las materias de 1ª, y eso le pasa a la mayoría de mis 18 compañeros”, explicó una de las alumnas de la carrera, Natacha Gómez.

“Yo había tenido la posibilidad de ir a Río Negro a estudiar cine, pero por cuestiones personales volví y la única carrera que más representaba mis intereses y tiene contenidos de medios de comunicación es la de Producción en Multimedios”, esgrimió.

“He avanzado un montón profesionalmente, además lo estoy haciendo en mi ciudad y si puedo recibirme tendré otras posibilidades laborales”, señaló. (Fuente: Radio 3)