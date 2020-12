Dos Torneos y con sumatoria para los promedios, el formato de la Liga 2021

El futbol argentino dará fin en los últimos días de enero 2021, a la primera Temporada de la ahora nueva denominada Liga Profesional, tal como se conoce ahora a la Primera División.

La competencia, ya cuenta con un bosquejo de lo que será su formato para su Temporada 2021, que consistiría en dos Torneos, volvería a sumar para los promedios que regresarán en 2022 y con participación de 26 equipos.

Armen los Torneos de 2021

La Liga Profesional del futbol argentino, transita por su primera Temporada, que se inició en el mes de octubre luego de la suspensión de actividades por el avance de la pandemia COVID-19 no solo en el país sino en el mundo.

A fines de enero, culminará este certamen denominado “Copa Diego Maradona” que por estos días disputa sus instancias Campeonato y Revalida, con los equipos pugnando no solo por el título sino también por clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

Sin embrago, desde la organización, ya se está pensando en lo que será la próxima Temporada 2021, de la cual ya han trascendido algunos detalles y que contará con grandes cambios con respecto a la actual forma de disputa.

Los campeonatos se jugarán uno por semestre: el primero será «por zonas» y el segundo con formato de «todos contra todos».

Si bien continuará la regla de que no habrá descensos, sin habrá sumatoria de puntos de cara a los Promedios, que volverán a regir desde la Temporada 2022-

En cuanto a equipos participantes, teniendo en cuenta que llegarán dos nuevos clubes desde la Primera Nacional, se jugarán ambos Torneos con 26 equipos, dos más que los actuales 24.

El del primer semestre, se jugará desde el 14 de febrero

El nuevo certamen iniciará el 14 de febrero, jugándose por los 24 actuales y los dos nuevos ascendidos desde la Primera Nacional.

El primer Torneo del año, habrá dos zonas con 13 equipos cada una, dándose un partido interzonal (clásico) por jornada: de esta forma, se daría que Boca estará en una zona, River a la otra y jugarán un partido entre ambos. Lo mismo sucederá con Racing e Independiente, San Lorenzo y Huracán, los dos rosarinos, los dos santafesinos, los dos platenses, Banfield y Lanús, Atlético Tucumán y Central Córdoba y los demás emparejamientos.

Se jugará todos contra todos a una rueda, por lo que terminada esa fase de 13 partidos (los 12 encuentros con los equipos de la zona, más el interzonal), los cuatro mejores de cada zona pasan a Cuartos de Final.

El esquema es el clásico: el primero de una zona con el cuarto de la otra y los segundos contra los terceros. Luego: semis y final. Todas las llaves se jugarán a partido único (en principio en estadio neutral), aunque cabe que los Cuartos y las Semis se jueguen en la cancha del equipo con mejor posición en su zona. La final sí será en estadio neutral.

En los mano a mano, si hay empate, se va directo a los penales. Los puntos acumulados en la fase de grupos suman para los Promedios (que volverán a implementarse en 2022) y no habrá descensos.

Las fechas de disputa de los partidos serán: 14, 21 y 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11, 18 y 25 de abril; y 2 y 9 de mayo, para la fase de grupos. Los mano a mano se van a disputar 16, 23 y 30 de mayo.

En el programa de partidos están incluidas las fechas FIFA. Por último, el detalle importante es que el ganador de esta copa clasifica a la Copa Libertadores 2022.

Así se llega al receso de mitad de año, lapso del año en que se jugará la Copa América.