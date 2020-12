¿Dónde está el piloto?

Dicen por ahí, que Mariano alistó su avión el pasado domingo, pero esta vez no habría utilizado los servicios de terceros, sino que decidió pilotear el solo la aeronave. Cómo ya es sabido, Arcioni no solo tiene un avión declarado en su patrimonio, sino que disfruta de pilotearlo siempre que puede. Según trascendió, al llegar a Buenos Aires tenía previsto salir del país, pero ya no en la aeronave de su propiedad. El destino para el merecido descanso de Mariano, no sería otro que las Islas Seychelles, ese hermoso archipiélago en el océano Índico donde conviven poco más de 90 mil habitantes en todo el territorio. Al parecer, estaría disfrutando de arena blanca y aguas cristalinas. Si bien hubo quien especuló que Mariano se iría a Miami, pero todo parece indicar que el mandatario provincial, es más proclive a playas un tanto más exóticas.