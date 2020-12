Desde ATECh denunciaron subejecución en partidas presupuestarias de Educación

El dirigente de la Regional Esquel de ATECh, Martin Pena, se refirió a la educación en la provincia del Chubut. En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «cuando hay que hacer un análisis de lo que sucedió en los últimos años, los más fuertes fueron 2018, 2019 y 2020, donde la educación entró en una situación de catástrofe, hay una catástrofe educativa» y advirtió que «hay alumnos que hace dos años no tienen clase, ni una».

Esto último «es una verdad inevitable, no podemos taparla, es la realidad», continuó Pena, sumando a ello que «el responsable es el gobernador Arcioni por sus dos mandatos, desde que era Vicegobernador y ahora que fue electo Gobernador, porque no ha hecho nada; pasaron ya siete ministros de Educación, de los cuales ninguno tiene políticas educativas ni ha discutido un presupuesto, como tampoco ha dicho el perfil de egresados que necesita la provincia».

«No han metido una sola idea»

Por otra parte, el referente de ATECh en la localidad cordillerana sostuvo que «la provincia no tiene una línea definida de inclusión del pueblo, sino a las claras un proyecto para que las multinacionales se lleven todo, dejando acá lo menos posible y el pueblo ‘está de más'», fundamentando que «por eso este gobierno no ha metido una sola idea en educación, la ha dejado desgastar, vaciar, no ha hecho movidas presupuestarias para ampliar la educación y hablo más allá de lo salarial».

Una ley sin reglamentar desde 2019

En tal sentido, recordó Pena que «hace un año que en Infraestructura tienen una ley que dice que deben derivar un porcentaje del cobro del Impuesto Rural Inmobiliario del Juego para generar un fondo específico para reparación de escuelas» y añadió que «esa ley no está en funciones porque los diputados no la reglamentan, a lo sumo pueden hacerlo en dos reuniones de comisión y no lo han hecho hace un año, es vergonzoso».

Partidas sin ejecutar

Las críticas también fueron «hacia la ministra (Florencia) Perata, que es la mejor alumna de Arcioni, a quien le pidieron ajustar y ajustó, achicando; ahora, estamos discutiendo por sostener carreras de tecnicatura, las partidas no se pagan y han bajado, se ahorraron en este tiempo un montón de electricidad y gas, partidas de alimentos, reparaciones, librería; todo eso se lo ahorraron y lo que hicieron fue mandar un proyecto a la Legislatura para que aprueben que todo eso se pase a pago de deuda» y concluyó que «no hace falta ser un genio para ver esto que nos está pasando: en educación tenemos que darnos la posibilidad, entre todos, de construir una nueva idea educativa, un nuevo contrato pedagógico y una nueva línea de trabajo, donde se debe incluir la tecnología».