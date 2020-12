Derrota de Brown ante “El Pirata” cordobés

Por 1 a 0, Guillermo Brown cedió este domingo en condición de local ante Belgrano de Córdoba, por la 4° Fecha del Ascenso 2 del Torneo de Transición de la Primera Nacional.

Una definición desde el tiro libre ejecutada por Gervasio Núñez, le dio la victoria al “Pirata” que ahora escala al primer puesto de la tabla de posiciones junto con Barracas Central. Precisamente, “El Guapo” será el rival de los brownianos el próximo domingo 27.

Belgrano se llevó tres puntos claves desde el “Raúl Conti”

Belgrano de Córdoba, se llevó los tres puntos de su visita al Estadio "Raúl Conti" ante Guillermo Brown, con la victoria por 1 a 0 por el encuentro correspondiente a la 4° Fecha del Ascenso 2 del Torneo de Transición de la Primera Nacional.

A los 40 minutos del primer tiempo, en una etapa inicial en la que “El Pirata” fue levemente superior al conjunto browniano, desde un tiro libre, el N°10 de la visita, Gervasio Núñez marcó el único tanto de la tarde que terminaría de ser el anotador final.

De esta forma, “La Banda” cedió tres puntos importantes ante un importante rival y no pudo sumar al menos una unidad que le permitiera seguir con posibilidades de pelear los primeros escalones.

En el análisis general del encuentro, se dio un trámite parejo; solo que Belgrano pudo concretar la situación más clara que tuvo a través de la jerarquía de uno de sus jugadores, más aun en un primer tiempo donde mostró su superioridad y Brown se mostró desordenado y sobrepasado sin poder hacerse del balón en el mediocampo.

En el segundo tiempo, Brown mostró mejoría, apostando al juego que por el costado derecho pudiera generar Ruiz Díaz en asociación con Julian Bonetto, quien enviaba centros al área de búsqueda del único delantero Khalil Caraballo al que después de sumó Oscar Belinetz.

Sion embargo, a los portuarios no les alcanzó esa mejor cara desde lo futbolístico y desde lo actitudinal; ya que no logró concretar las situaciones que creó, aunque no fueran claras, como así también sufrió atrás.

Claro, al llegar con varios hombres al ataque, en la defensa quedaban desacoplados, más aunque cuando se lanzaba el pelotazos para el 9 de la visita Pablo Veggetti o se apostada a los recién ingresados Estigarribia y Salas. Así, varias veces exigieron al golero browniano Franco Agüero, para que detuviera el peligro. Incluso, la última situación se dio desde los pies de Estigarribia que remató por encima del travesaño a los 44´.

Ahora, rumbo a Buenos Aires

Por la 5° Fecha, “La Banda” se presentará el venidero domingo 27 ante Barracas Central en Buenos Aires; frente a uno de los rivales candidatos a la clasificación a la próxima y que lidera la tabla de posiciones de la Zona A del Ascenso 2 con 10 unidades.

Luego, los brownianos jugarán nuevamente como visitantes, el 3 de enero, midiéndose ante Nueva Chicago.

Cerrará la programación en condición de local ante San Martin de San Juan.

Brown, está cuarto en la tabla de posiciones con 5 unidades, por debajo de Belgrano que tiene 7; segundo escalón para “el Santo” sanjuanino con 8 puntos.

Futbol – Torneo de Transición Primera Nacional

Zona A – Ascenso 2

Resultados Fecha 4

Alvarado 0 – Barracas Central 1

Nueva Chicago 1 – Independiente Riv. 2

Gmo. Brown 0 – Belgrano 1

Al cierre de esta edición

San Martín (SJ) 1 – Mitre (SdE) 1