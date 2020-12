¿Cuánto inciden las creencias religiosas en posturas sobre la legalización del aborto?

En los últimos años, el debate público en torno a legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue ganando espacio en la sociedad argentina, a punto tal que en el 2018 llegó por primera vez al Congreso de la Nación, cuando fue rechazada la ley en el Senado por siete votos, luego de obtener media sanción en Diputados; para hacerlo por segunda vez este año, en el que tras haber sido aprobado el proyecto en la Cámara Baja, tiene que ser debatido en el recinto de la Cámara Alta.

En estas discusiones, además de las voces militantes que impulsan el proyecto, son habituales los posicionamientos religiosos, sostenidos por representantes de diferentes instituciones religiosas, tales como rabinos, rabinas, imanes, pastores, pastoras, obispos, religiosas y sacerdotes. Sin embargo, no está del todo claro en qué medida las miradas enunciadas en el debate por estos agentes son representativas de las visiones de los fieles de los diferentes cultos, ni de los ciudadanos y ciudadanas de Argentina en general.

Encuesta nacional

Un equipo de investigadores e investigadoras del CONICET, que integran el Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL, CONICET), publicó recientemente un nuevo informe de investigación, basado en los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina (2019), que muestra que si bien la filiación religiosa (o la ausencia de ella) tiene incidencia en las posturas respecto del aborto que adoptan las personas, no siempre es determinante, dado que también pesan otros factores como la edad o el nivel educativo.

“Uno de los aspectos que nos parecía interesante destacar es la distancia que se puede observar entre las posturas de las jerarquías de las diferentes iglesias o grupos religiosos y las asumidas por los fieles, que además de adherir a un culto son ciudadanos y ciudadanas que participan en política, están relacionados con determinadas opciones sociales, pertenecen a distintas generaciones y alcanzaron diferentes niveles educativos. Esto es destacable porque son las voces que no se suelen escuchar en los debates, dado que en representación de las religiones hablan generalmente los líderes o dirigentes. En este sentido, los resultados nos muestran que las posiciones de los fieles respecto de la IVE parecen tener autonomía con relación a las directivas institucionales de los cultos con los que se identifican”, señala Verónica Giménez Béliveau, investigadora del CONICET en el CEIL, profesora de la Universidad de Buenos Aires y una de las directoras de la investigación.

En este sentido, en ninguna de las adscripciones religiosas relevadas, el porcentaje de fieles que consideran que el aborto debería estar prohibido en todos los contextos llega al 50%. Mientras que, entre los residentes en la Argentina, un 18,7% asume esta posición, entre los católicos (que son aproximadamente el 63% de la población argentina) baja levemente al 17,2%, para escalar entre los evangélicos (15,3% de los residentes en Argentina) a poco menos del 42%. No obstante, entre quienes no tienen filiación religiosa (18,9% del total de la población)- que en su mayoría se consideran a sí mismos creyentes- , sólo un 3,1% cree que la IVE no debería ser permitida en ningún caso. Finalmente, entre quienes adscriben a otras religiones (solo 3,3% de los residentes), un 32,3% rechaza al aborto de forma tajante.

“Aunque los evangélicos son quienes más afirman que el aborto debería estar prohibido bajo cualquier circunstancia, incluso dentro de este grupo no es la opción mayoritaria. De hecho, la mitad de los evangélicos considera que el aborto debería estar permitido al menos en ciertas circunstancias, tal como está contemplado en el marco normativo actual”, afirma Juan Cruz Esquivel, investigador del CONICET en el CEIL, profesor de la Universidad de Buenos Aires y otro de los directores de la investigación.

Mitad y mitad

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la posición mayoritaria entre los residentes en Argentina, sostenida por un 51,8% de los consultados, es que “el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias como casos violación, peligro de vida de la mujer o malformación del feto” Esta postura intermedia es también mayoritaria entre los católicos (57,5%) y los evangélicos (50,3%).

La afirmación de que una mujer debe tener derecho al aborto siempre que lo decida es avalada por un 27,4% de los residentes en Argentina. Esta es, a su vez, la opción mayoritaria (58,4%) entre aquellos sin filiación religiosa, así como las más escogida (38,7%) entre los que adscriben a otras religiones. Aunque entre los evangélicos esta mirada es muy minoritaria (7,7%), dentro del universo de quienes se reconocen como católicos tiene una aceptación un poco menor a una cuarta parte (22,3%).

Cambios en las posturas respecto de la IVE

Un valor agregado que tiene la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina del 2019 es que por tratarse de la segunda edición -la primera se realizó en 2008-, permite observar cambios ocurridos entre los residentes en Argentina con relación a las posturas asumidas respecto del aborto y otros temas.

En lo que se refiere a la población argentina en general, el cambio más destacable es que el porcentaje de quienes conciben la IVE como un derecho de la mujer casi se duplicó, pasando de un 14,1% en 2008 a un 27,3% en 2019. Sin embargo, el núcleo de quienes rechazan el aborto en cualquier contexto se mantuvo prácticamente intacto, al aumentar levemente de un 16,9% a un 18,7%. Esto significa que el grupo de quienes creen que la interrupción del embarazo deber permitirse sólo en algunas circunstancias decreció (de un 63,9% a un 51,8%), fundamentalmente, a expensas de la opción que señala que es un derecho de la mujer.

Al margen de las adscripciones religiosas, la creencia o no en Dios parece tener incidencia en las posiciones sobre la IVE. Mientras que entre aquellos que manifiestan no creer en Dios casi un 70% considera al aborto un derecho de la mujer y apenas un 2,3% lo rechaza de forma tajante; dentro del universo de quienes aseguran creer en Dios, un poco menos de una quinta parte acepta la IVE en cualquier circunstancia que la mujer lo decida y un 22, 2% cree que debería estar prohibida en todos los casos. Finalmente, entre quienes afirman creer en Dios a veces y quienes dudan de su existencia, también resulta muy minoritaria la opción de no permitir el aborto en ningún contexto, siendo, respectivamente, del 2,7% y el 5,8%.

Otros factores que inciden

De acuerdo con los resultados de la encuesta volcados en el reciente informe, otros factores que parecen incidir en la postura sobre la IVE son la edad y el nivel educativo alcanzado.

En el universo de los más jóvenes (franja de los 18 a los 29 años), la postura de que el aborto es un derecho de la mujer alcanza a un 31,8% de los encuestados y aquella que indica que deber estar prohibido siempre es avalada por el 15,2%. En cambio, entre quienes tienen más de 65 años, un 17% concibe a la IVE como un derecho y un 26,9% lo rechaza de manera rotunda. De todas formas, en ninguno de los grupos etarios la suma de quienes consideran al aborto un derecho de la mujer y quienes creen que debe estar permitido solo en algunas circunstancias es menor a un 73%.

En relación al nivel educativo ocurre algo parecido, dado que a medida que se avanza en el grado de instrucción alcanzado, los habitantes de la Argentina muestran mayor aceptación de la IVE como un derecho de la mujer y una menor tendencia a rechazarla de plano. Mientras entre aquellos que alcanzaron el nivel universitario, prima la opinión que el aborto es un derecho de las mujeres, en el resto de los sectores, la opinión sobre la despenalización se concentra mayoritariamente en que debería estar permitido en ciertas circunstancias. (Fuente: CONICET)