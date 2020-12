Convocaron a participar del Premio Germán Rozenmacher

El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocaron a participar del 13º Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) 2021.

El cierre de inscripción será el lunes 18 de enero del 2021 y el anuncio de los resultados, a partir del lunes 8 de febrero del 2021.

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) se llevará a cabo del 26 de febrero al 7 de marzo del 2021, organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Postulantes

Podrán postularse autores argentinos o extranjeros con cinco años de radicación, que no hubiesen cumplido aún los 36 años de edad a la fecha del cierre de recepción de obras. Y sólo podrán presentar una obra por autor.

La temática es libre y la extensión debe ser no mayor de 65 carillas escritas a doble espacio en un cuerpo de letra 12 en tamaño de hoja A4.

Las obras, escritas en idioma castellano, deben ser inéditas, no estrenadas ni premiadas en concursos anteriores, ni pendientes de fallo en otros concursos.

Premios

Para la selección de las obras se formará un comité integrado por dramaturgos de reconocida trayectoria y el ganador de la última edición del premio. Dicho comité deberá pronunciarse a partir del lunes 8 de febrero del 2021, y su fallo será inapelable.

El concurso otorgará un Primer premio de 40.000 pesos y un Segundo Premio de 35.000 pesos.

Las obras premiadas de traducirán al inglés, al portugués y al francés, siendo atribución exclusiva de los organizadores la designación de los traductores. Y las mismas se publicarán en edición cuatrilingüe y los derechos de autor cedidos por el período de dos años. Además, las dos obras se editarán en formato digital.

Por otra parte, el Primer Premio contará con el apoyo del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y del Festival Internacional de Buenos Aires para su producción y estreno en el marco de la siguiente edición del FIBA.

Ante cualquier consulta, escribir a [email protected] y para mayores informaciones, consultar en buenosaires.gob.ar/festivales y www.rojas.uba.ar