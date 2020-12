Convocan a un encuentro sobre el efecto de la Ley Micaela

Dirigida a Áreas Mujer y Diversidad de la Provincia de Chubut, referentes, funcionarios de comunas y municipios, equipos de capacitadores Ley Micaela, grupos feministas, colectivos LGTBIQ+, organismos del Estado, Poder Judicial, legisladores, concejales y público en general, este jueves 3 de diciembre a las 16 horas por Zoom y Youtube, desde la plataforma de Derechos Humanos, del Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut, se llevará a cabo un encuentro sobre la “Ley Micaela, empezar a revertir desigualdades”.

El encuentro está organizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia de Chubut, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, junto a la Mesa de Enlace Interpoderes para prevenir y erradicar la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades, y la Fundación “Micaela, La Negra”, del cual participarán el padre de la joven, Nestor “Yuyo” García, la madre, Andrea Lescano, y sus compañeras y voluntarias de la fundación.

El mismo estará enmarcado en las actividades que se llevaron cabo de manera conjunta por el 25N “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

El caso

El crimen de Micaela García causó gran conmoción en el país. La joven tenía 21 años y era una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los Derechos de las mujeres. Era oriunda de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay, donde cursaba el profesorado universitario de Educación Física. La joven desapareció el 1° de abril de 2017, y una semana después, encontraron su cuerpo debajo de un árbol en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12. Fue hallado por un equipo policial que formó parte del operativo de más de doscientos efectivos que se dedicó durante toda la semana al rastrillaje de las zonas de campo.

Por el hecho fueron apresados Sebastián Wagner -quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua-, y Néstor Pavón, quien se declaró inocente y dijo que lo único que hizo fue prestarle el auto a Wagner, pero, según este último, también violó y fue quien ahorcó a Micaela García.

Los padres

Desde el asesinato de Micaela, su padre, “Yuyo” García, junto a su esposa, Andrea Lescano, han conformado una Fundación que lleva el nombre de su hija desde donde han militado las temáticas de género, hasta el punto que la Ley en cuestión se aprobó en todas las Provincias, se debatió y adhirió en muchos municipios y comunas; y formó parte de la agenda de más de 67 Universidades del país.

“La ‘Ley Micaela’ resume lo que puede llegar a ser una herramienta poderosa, potente, que va en consonancia con varios tratados internacionales, que marcó un modelo de legislación y un rumbo para otros países. Sin embargo, la pandemia vino a interrumpir este proceso hermoso que se estaba generando”, expresó García.

“En aislamiento social este proceso no debería detenerse y deberíamos aprovecharlo, para seguir consolidando una red de trabajo que continué formando mediante talleres a capacitadores y agentes estatales, que deben demostrar su compromiso con el Estado, ya que son quienes en definitiva dan respuesta a los casos de violencia de género y son también tomadores de decisiones. El Estado habla a través de ellos y en caso de no adherir claramente debería caber una sanción”, sostuvo.

“Desde la Fundación Micaela aspiramos a que la Ley sea obligatoria, permanente, continua y cuente con la difusión pública correspondiente para que verdaderamente cambie la realidad. Queremos que llegue a aquellas personas que no creen en la temática, que mayoritariamente son varones. La idea no es imponer nuestro pensamiento, sino que sea una instancia de intercambio, que interpele a los agentes”, sostuvo la mamá de Micaela.