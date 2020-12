Comodoro avanza con el proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto

El intendente Juan Pablo Luque encabezó el acto de apertura de licitación que consiste en la renovación de redes de infraestructura, soldados y equipamiento urbano de la calle 9 de Julio con el objetivo de avanzar con el tan esperado proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto.

En esta oportunidad acompañaron al jefe comunal, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López; el presidente del Colegio de Arquitectos, Pablo Malerba; el presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Ceriani; concejales; vecinalistas y público en general.

En este marco, Luque manifestó que “este es el comienzo del Centro Comercial a Cielo Abierto que venimos trabajando hace años cuando nos reuníamos con la Cámara de Comercio en el Concejo Deliberante y analizábamos cómo funcionaba la idea en otros lugares del país”.

Al comienzo de esta gestión, detalló Luque que “con el secretario López decidimos incorporar al Colegio de Arquitectos que son quienes pueden diseñar un proyecto así de la mejor manera. Acá iniciamos la historia de una obra importante como la calle 9 de Julio, que continuará en la calle San Martin en su totalidad para que ambas tengan el mismo panorama”.

En este sentido, el mandatario explicó que “con el objetivo de jerarquizar nuestros espacios comerciales, ya que Comodoro creció y el Centro no es el único sitio comercial que hay, queremos armar un mecanismo que beneficie a todos: generar mano de obra en la construcción y, a posteriori, incluir ofertas culturales que van a atraer turistas”.

En esta misma línea recordó que “el objetivo de la gestión es cumplir con nuestros comerciantes y tener una ciudad más linda, que se pueda disfrutar y es lo que hoy se está viendo en distintos barrios de la ciudad, en las plazas y paseos reformados que nos van a permitir tener la ciudad que queremos”.

Por último, el intendente destacó la producción y la generación de puestos de trabajo y expuso que “me pone contento que hayamos generado 2000 puestos de trabajo en la construcción con obras que no pararon durante la pandemia y que están a la vista. De ahora en adelante nos preparamos para un 2021 en donde pretendemos ser aún más abarcativos con cada espacio de la ciudad”, enfatizó.

Trabajo mancomunado para una obra bisagra

Por su parte, el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Maximiliano López, expresó que “este es un día muy especial porque vamos a iniciar una obra de las más pensadas y trabajadas con el Colegio de Arquitectos, como parte de una estrategia de involucrar a distintas instituciones desde que comenzó la gestión”.

En esta ocasión, “participaron los profesionales del Municipio y distintas áreas que fueron de puerta en puerta explicándole a los vecinos lo que vamos a realizar y fue lo que destrabó este proyecto. Esta obra va a poner en valor el casco histórico y también se va cambiar todo el equipamiento del Museo Ferroportuario donde la SCPL le puso cabeza a toda la infraestructura eléctrica”.

La participación de la entidad prestataria de servicios públicos deriva en que la obra conllevará no sólo un recambio total de cañerías sino también el soterramiento de todo el cableado eléctrico, un trabajo sin precedentes que apunta a la modernización de los espacios».

Sobre la obra, el funcionario recordó que “desde el inicio de la gestión, el señor intendente pidió que pensemos Comodoro a 50 años, que proyectemos una ciudad que va a seguir creciendo y hay que planificarla urbanamente con ese objetivo, con una peatonal en donde se van a hacer distintas actividades recreativas y culturales porque el centro es de todos los que habitamos la ciudad y debemos pensarlo turísticamente para quienes vienen a conocer. Además, está pensada para que los comercios no dejen de trabajar y así será planteada”.

“Esto es un anhelo histórico de la Cámara de Comercio”