“Ciudad de D10s” inauguró su primer mural

El pasado sábado en la tarde madrynense, se realizó la inauguración del primer mural de Diego Armando Maradona, en homenaje al astro del futbol mundial por iniciativa de la Peña local denominada “Ciudad de D10s”.

La imagen que recuerda al ex capitán de la Selección Argentina, ídolo del futbol argentino y mundial, está ubicado en la zona del Club de Pesca Deportiva El Golfo. Fue creado por el artista Claudio Segundo, quien ya expuso su arte en los paredones del Muelle Storni en recuerdo a los Héroes de Malvinas.

Los mentores de la peña

La Peña Maradoniana “Ciudad de D10s” de Puerto Madryn ha inaugurado el pasado sábado en la zona del Club de Pesca Deportiva El Golfo, en la zona norte de la costa portuaria por la Avenida Rawson, el primer mural que homenajea a Diego Armando Maradona.

El ex futbolista y hoy en día DT, Eduardo “Pepe” Castro, es uno de los mentores e integrantes de esta Peña y contó a El Diario Web detalles de esta iniciativa en las que está acompañado por muchos más fanáticos y fanáticas del “Diez”: “estamos muy contentos, agradecidos a quienes nos han ayudado, por la convocatoria.. Felices de inaugurar el mural. Es nuestro primer paso como Peña. Estamos muy orgullosos”.

Contando más acerca de los inicios de esta Peña, Castro aseguró que “el día que falleció Diego, me llamó Esteban (Gallo), yo estaba en Buenos Aires. A la semana, hizo un reportaje con Julio Calvo y hablaron del tema de Maradona. Ahí surgió la idea, convocaron a otros muchachos que están en la misma y ahí se armó”.

El nombre de ¨Ciudad de D10s¨ está dado por una cuestión en especial: la Peña, buscará que en cada barrio madrynense, de ser posible, haya un mural de Diego Maradona. Al respecto, ´Pepe´ indicó que “ojalá que podamos concretar la idea. Ojala que eso tenga aceptación y podamos hacerlo en cada barrio. Es la idea que tenemos como Peña, vamos a tratar de instrumentarlo de aquí en más”.

En cuanto a la imagen elegida para pintar por el artista local Claudio Segundo, Castro comentó que “la elegimos entre todos. Es una imagen simbólica, por el gesto, por lo que Diego transmitía, tratamos de ser originales y respectar una imagen que es original. No es de las más importantes porque no es la de la Copa del Mundo; pero sí es una imagen que transmite mucho. Como habrán muchas imágenes y muchos murales, vamos a ir usando otras y la gente se irá sintiendo identificada”.

Hasta el momento, son más de 100 los integrantes de esta Peña, que está abierta a todos los fanáticos y fanáticas de Maradona interesados en sumarse, tal como lo dice Castro: “tenemos grupo de whatsapp. Somos un grupo magnifico de participantes, somos más de 100. Creemos que crecerá, que abarcará mucha más gente que la que somos. Estamos armando redes sociales, esto lleva apenas poco más de una semana. En poco tiempo se cruzarán con algún Maradoniano de la ciudad y podrán sumarse a la Peña”.

En tanto, tras el descubrimiento del mural, el artista Claudio Segundo, indicó ante los presentes que “desde el primer momento que me dijeron de hacerlo, en este lugar, donde uno viene y se encuentra o después de lo que pasó, que Diego se fue pero entre comillas porque está entre nosotros, es muy fuerte”.

Asimismo, se mostró agradecido al decir “que la gente de la Peña, en especial Pepe y Lili que son mis allegados, que me acompañaron, es muy lindo, porque todos sabían que era Maradona”.

Por último, Claudio Segundo confesó que “es un orgullo hacerlo”. Vale destacar que este artista madrynense, ya ha desplegado su arte a lo largo de la ciudad, no solo en eventos públicos y privados, sino también en, por ejemplo, homenaje a los Héroes de Malvinas, el cual está situado en los paredones del ingreso al Muelle Storni.