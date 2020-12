Cimadevilla cargó contra la gestión de Arcioni: “Es caótico lo que han hecho”

El Gobierno de Chubut anunció días atrás la reestructuración de la deuda del BOCADE, afirmando que esto generaría un alivio en las finanzas del Estado y permitiría un acomodamiento económico para la administración de Mariano Arcioni.

Quien se manifestó al respecto de esto fue Mario Cimadevilla, referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut, considerando que “el tema del desfinanciamiento y la situación crítica económica de la Provincia la marca el simple hecho de que hay sectores de la Administración Pública que hace tres meses que no cobran sus sueldos, proveedores que no cobran”.

“Es caótico lo que han hecho. Yo tuve que presentar un amparo hace pocos días, porque le pedí informes al Gobernador (Mariano Arcioni) sobre el tema del endeudamiento: cómo nos habíamos endeudado, a quién le debíamos, cuánto debíamos, qué intereses estábamos pagando, cuáles eran los bancos y comisionistas que habían intervenido, qué comisiones se pagaron”, indicó Cimadevilla en una entrevista con Canal 9.

Al respecto de esto último, el referente radical recordó que “le presenté una nota al Gobernador y no la contestó en los términos que dice la ley de acceso a la información pública. Presentamos un amparo, nos hicieron lugar y el Gobernador tuvo que contestar. Por supuesto que lo hacen de una manera maliciosa, porque la acompaña un disquete de 2.500 fojas donde dicen ‘acá esta toda la documentación que usted pidió’”.

En este mismo sentido, apuntó que “hoy la Provincia, de todo lo que yo vi, lo que más preocupa es, primero que estamos endeudados por actos administrativos nulos, de nulidad absoluta. Quienes han asumido los compromisos de deuda no han estado facultados por la ley para hacerlo”.

“Lo más grave es que hemos renunciado a la inmunidad soberana de los estados frente a una prórroga de jurisdicción, que se ha hecho de someternos a la Justicia de Nueva York y a la ley de Estados Unidos, y poniendo como garantía del no pago de la deuda no solo las regalías y la Coparticipación Federal, sino todos los bienes de la Provincia, es una locura lo que han hecho”, cuestionó.

Cimadevilla también precisó que “ante cualquier incumplimiento de la Provincia, directamente los acreedores pueden ser dueños de las concesiones petroleras, por ejemplo. Han sido tan irresponsables que han fijado como garantía no solo Coparticipación y regalías, sino que han renunciado a la inmunidad soberana sobre nuestros bienes”.

Por último, dijo: “A mí lo que me llama la atención es que sale en la tapa de los medios hablando el Gobernador como si fuera un éxito una nueva refinanciación de deuda. Nos está diciendo que ‘los enterré de cabeza a varias generaciones de chubutenses, endeudamos en dólares a la Provincia a plazos cortos y a tasas altas. No sabemos en qué gastamos la plata porque eso tampoco lo dicen”.