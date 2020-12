Cierre perfecto del 2020 con victoria ante San Martín

Este miércoles, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia culminó con la primera parte de la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Básquet y de gran manera, celebrando un triunfo ante San Martín de Corrientes.

Fue por 71 a 59, en un juego donde Franco Giorgetti aportando 19 unidades, fue el goleador del partido. Tras el encuentro, el plantel “Verde” emprendió viaje hacia tierras petroleras donde pasará las festividades y mientras seguirá entrenándose de cara a la reanudación de la competencia, el 7 de enero.

Gimnasia cerró el año con una importante victoria

En la última presentación del 2020 por la Temporada de la Liga Nacional, Gimnasia y Esgrima celebró nuevamente, en esta oportunidad venciendo a San Martín de Corrientes por 71-59 en el juego disputado en la mañana del miércoles en el Estadio «Templo del Rock» del Club Obras.

En cuanto a números, el goleador del partido fue Franco Giorgetti con 18 pts., seguido por «Pitu» Rivero 14: mientras que por el conjunto correntino, Sebastián Acevedo anotó 15 pts. y Matías Solanas 13.

Asimismo, este juego fue más que especial ya que el capitán del “Verde” Diego Romero alcanzó la cifra de 453 partidos disputados con Gimnasia, en 14 temporadas de la Liga Nacional, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del club.

El juego

Gimnasia se quedó con un emocionante encuentro frente a San Martín de Corrientes en la última presentación de ambos dentro de este 2020. Fue victoria por 71-59, en un choque de grandes animadores de la Liga Nacional y dentro de lo que fue un duelo directo dentro de la tabla de posiciones (Gimnasia llegaba 6° y San Martín 2°).

Con este triunfo, el Verde trepa lugares, sumó su tercer festejo consecutivo y frenó el muy buen envión que venían teniendo los correntinos (llegaban de 5 en fila).

Los conducidos por Martín Villagrán tuvieron varios exponentes destacados en cuanto a sus rendimientos, con una actuación colectiva clave, sobre todo en defensa, para llevarse el encuentro de este miércoles. Entre ellos puede mencionarse a Franco Giorgetti, rendidor en ambos costados, goleador del partido y figura del Verde con 18 puntos más 4 rebotes (18 de valoración).

También hay que destacar los trabajos de Juan Manuel Rivero (14 tantos) y del cubano Yoanki Mencia (6 unidades y 7 rebotes), como así también los constantes aportes de Miguel Ruiz y Sebastián Vega. Gimnasia tal vez no se lució con grandes números, pero defensivamente hizo un valorable desempeño para dejar a su rival abajo de los 60 puntos.

En San Martín lo mejor pasó por Sebastián Acevedo (15 puntos) y Matías Solanas (13 unidades). El equipo de Diego Vadell no pudo extender su buena racha de victorias y tras una muy buena primera mitad empezó a mermar en eficiencia a partir del último cuarto.

Tras este partido, Gimnasia emprendió su viaje hacia Comodoro Rivadavia, donde el plantel celebrará las festividades junto a sus seres queridos; pero no descuidará sus entrenamientos, ya que continuarán alistándose para la continuidad de la Liga, la que retomarán el 7 de enero jugando ante Platense.