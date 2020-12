Chubut: 7 de cada 10 alumnos no accedió a la virtualidad durante la pandemia

Semanas atrás ingresó en la Legislatura de Chubut un proyecto para solicitar la Emergencia Educativa en todo el territorio provincial. Puntualmente, el mismo fue impulsado el mes de diciembre por la diputada María Andrea Aguilera y refiere a la situación educativa actual y al cierre del Ciclo Lectivo en curso.

Al respecto, la legisladora de Juntos por el Cambio consideró que “la situación actual de la educación en Chubut es extremadamente grave. Los datos oficiales del Ministerio de Educación indican que solo el 30% ha podido acceder a la virtualidad sobre los que, a su vez, desconocemos su continuidad o discontinuidad por estos medios”.

La diputada también indicó que “escuchamos a la ministra de Educación (Florencia Perata) hablar de ‘cierre de Ciclo Lectivo’ cuando está a las claras que este fue un año de absoluta irregularidad, de escuelas cerradas y en el que se forzó una virtualidad que excluye”.

En este mismo sentido, Aguilera dijo: “Se plantea a su vez el inicio del Ciclo 2021, sobre el que desconocemos protocolos provinciales sobre las modalidades del retorno a las aulas, pero también al que se hace referencia sin considerar la catástrofe que venimos viviendo desde hace tres años y que ahora empeoró con el Covid”.

En la misma línea, la legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que “durante todo este año no se ha tomado decisión alguna para atender la situación de abandono escolar en este contexto y a sabiendas de ello, intentan cerrar y comenzar un nuevo ciclo con total ‘normalidad’”.

En otro orden, se refirió a las perspectivas futuras y en ese marco al proyecto de emergencia “somos muchos los que no queremos ocultar el problema educativo de la Provincia y proponemos medidas para intentar solucionarlo y avanzar hacia un camino en el que podamos normalizar la prestación del servicio educativo que garantice acceso a todos los estudiantes chubutenses, y es por ello que impulsamos la Ley de Emergencia Educativa así como se está impulsado a nivel nacional y en muchas otras provincias”.

“Entendemos que la realidad educativa complicará en el corto plazo saberes adquiridos pero que en el mediano plazo manifestará la realidad catastrófica de subordinar a la educación, no abordarla como una prioridad y quitar tácitamente este derecho a nuestros niños, niñas y jóvenes”, agregó.

Por último, Aguilera remarcó que “no podemos desconocer que en Chubut la Educación no es prioridad para el gobierno desde hace años. La política educativa resulta inexistente a la luz de la falta de clases y ahora en este nuevo contexto la falta de planificación y de estrategias claras nos conduce a un año más en el que la educación en Chubut no ha sido prioridad”.