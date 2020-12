Brown se alzó con un gran triunfo de local

En su Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown venció este domingo a Mitre de Santiago del Estero, en el partido correspondiente a la 2° Fecha de la Zona A – Ascenso 2 de la Primera Nacional.

Fue triunfo por 4 a 2 de los brownianos comandados por Marcelo Broggi: Cérica en E/C, Bonetto en dos oportunidades y Caraballo, marcaron los goles; descontando Cérica y Roldán para los santiagueños. Brown se alista para visitar por la 3° programación a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Victoria con muchos goles para Brown

Una gran victoria logró conseguir Guillermo Brown este domingo en condición de local en el Estadio “Raúl Conti”, al vencer por 4 a 2 a su par de Mitre de Santiago del Estero, en el cotejo correspondiente a la 2° Fecha de la Zona A – Ascenso 2 de la Primera Nacional.

Una buena performance desde lo futbolístico entregó el equipo comandado por Marcelo Broggi, que concretó tres puntos valiosos como anfitrión en este certamen donde los equipos tienen como meta hacerse fuerte en su cancha en post de tener chances de clasificación a la siguiente instancia.

La primera oportunidad de gol del partido, fue para la visita, a través de la definición de Ezequiel Cérica que, con lo justo, sacó el arquero browniano Franco Agüero al córner, evitando la apertura del anotador cuando el reloj indicaba 12 minutos.

Sin embargo, a los 16´, un buen remate en la puerta del área de Cristian García, buscó arco, y cuando el golero visitante Pelegrino se erigía a sacarlo, Cérica en su afán de evitar el gol marcó en contra de su valla.

La ventaja pudo ampliar “la Banda” a los 33´, que estaba haciendo plenos merecimientos para ser ganador. Desde un centro enviado por Leonel Álvarez desde el costado izquierdo, el balón buscó la llegada de Julián Bonetto, que recibió la falta en el área y el árbitro Bruno Bocca marcó penal. El mismo Bonetto lo cambió por gol y puso las cosas 2 a 0 a favor de los portuarios.

El segundo tiempo, tuvo a Mitre y a su entrenador Darío Ortiz realizando tres variantes juntas, en búsqueda de tener el balón y descontar. Esos cambios le dieron rédito porque los santiagueños lograron tenencia del balón e incluso, a los 6´ desde un tiro libre, tener a Cérica en soledad para conectar el balón de un certero cabezazo y significar el descuento.

Fueron minutos de peligro para Brown, ante un Mitre que manejaba los hilos del juego y que incluso, generó algunas situaciones de gol; pero “la Banda” fue paciente y pudo reacomodarse.

A los 27´, tras un centro enviado al área desde el córner, definió Khalil Caraballo, cuando el balón se aprestaba a ingresar, uno de los defensores de Mitre, intentó evitar el tanto con la mano y Bocca nuevamente pitó penal. Allí, fue el ex delantero de Gimnasia de La Plata quien lo cambió por gol y marcó el 3 a 1 para darle tranquilidad a su equipo.

“La Banda”, no dejó siquiera que Mitre digiriera el gol en su contra que nuevamente festejó Brown: tras una buena jugada de Caraballo, este cedió para Bonetto, que definió de manera estupenda, de “tres dedos” para concretar el 4 a 1. Fue a los 40 minutos.

A los 44´, Mitre nuevamente marcó, a través de Roldán, pero no les alcanzó a los santiagueños para emparejar a una “Banda” que ya tenía concretado el triunfo y los tres puntos.

El próximo partido

Este lunes en la tarde, regresará a los entrenamientos el equipo que lidera Marcelo Broggi, listos para preparar el juego del próximo fin de semana, por la 3° Fecha, ante Independiente Rivadavia.

Este partido, se jugará el día sábado.

Fútbol – Primera Nacional – Torneo de Transición

Zona A

Chacarita 0 – Brown Adrogué 0

Instituto (Cba) 0 – Almagro 1

All Boys 1 – Santamarina (Tandil) 0

Quilmes 3 – Gimnasia y Esg. (Jujuy) 2

Zona B

Nueva Chicago 2 – Alvarado (MdP) 5

San Martín (SJ) 0 – Barracas Ctral 0

Belgrano (Cba) 3 – Independiente Rivadavia 0

Guillermo Brown 4 – Mitre (SdE 2