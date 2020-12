Bronze en femenino y Lewandowski en masculino, los mejores del año

Este jueves, la FIFA hizo entrega, de manera virtual, de los Premios The Best, que son entregados a los mejores desempeños del año, en este caso, los y las futbolistas, entrenadores y entrenadoras, equipos ideales y ´Puskas´ de este 2020.

De esta forma, fue ganadora del Premio a la Mejor Jugadora del año, la defensora inglesa del Manchester City, Lucy Bronze, en tanto que el Mejor Jugador fue para el delantero alemán Robert Lewandowski, superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“The Best” para Bronze y Lewandowski

En la rama masculina, el futbol argentino estaba representando por Lionel Messi como el Mejor Futbolista y Marcelo Bielsa como Mejor Entrenador del año.

En el caso de “Lio”, cayó ante el enrome 2020 que tuvo el delantero alemán Robert Lewandowski; donde el atacante del Bayern Munich multicampeón con su equipo, se impuso no solo ante el argentino, sino también frente al portugués estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

En tanto, entre los entrenadores, se coronó Jürgen Klopp, cocha del Liverpool de Inglaterra, también tras conseguir grandes lauros con los “reds” durante este año, superando al “Loco” Bielsa que ascendió al Leeds United a la Premier League; como así también al DT del Bayern Múnich, Hansi-Flick.

En la rama femenina, en tanto, The Best FIFA Football Awards como Mejor Jugadora, fue para la defensora inglesa que actualmente juega en el Manchester City, Lucy Bronze. Superó en la elección a la danesa Pernille Harder y la francesa Wendy Renard.

En tanto, el alemán del FC Bayern München , Manuel Neuer se hizo con el premio The Best al Guardameta de la FIFA y Sarah Bouhaddi, portera francesa del Olympique Lyonnais, termina su increíble trayectoria alzándose con el trofeo The Best a la Guardameta de la FIFA.

Los mejores equipos

El mejor equipo del año FIFA masculinos está integrado por el arquero Alisson Becker (Liverpool FC), los defensores Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Alphonso Davies* (FC Bayern München), Sergio Ramos (Real Madrid CF) y Virgil van Dijk (Liverpool FC). Como mediocampistas, fueron elegidos Thiago Alcántara (FC Bayern München/Liverpool FC), Kevin De Bruyne (Manchester City FC) y Joshua Kimmich (FC Bayern München) y los delanteros Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Robert Lewandowski (FC Bayern München) y Lionel Messi (FC Barcelona).

Alphonso Davies se incluyó como cuarto defensor de acuerdo con las reglas de adjudicación del FIFA FIFPRO World11 Masculino.

Vale destacar que Lionel Messi, figura en el equipo por 14vo año consecutivo, todo un récord.

En tanto, en el FIFA FIFPRO World11 Femenino, lo integran la arquera chilena del PSG Christiane Endler, como defensoras están Millie Bright (Chelsea FC Women), Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City WFC) y Wendie Renard (Olympique Lyonnais). Las volantes son Bárbara Bonansea (Juventus Women), Verónica Boquete (Utah Royals/AC Milan Women) y Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais), junto con las delanteras Pernille Harder (VfL Wolfsburg/Chelsea FC Women), Tobin Heath (Portland Thorns/Manchester United WFC), Vivianne Miedema (Arsenal WFC) y Megan Rapinoe (OL Reign).

Megan Rapinoe se incluyó como cuarta delantera de acuerdo con las reglas de adjudicación del FIFA FIFPRO World11 Femenino.

Otros premios otorgados por la FIFA

El Premio Puskás de la FIFA fue para Son Heung-min (República de Corea) – Tottenham Hotspur FC – Burile FC [Premier League – Inglaterra] (7 de diciembre de 2019)

El Premio a la Afición de la FIFA: Marivaldo Francisco da Silva (Brasil). Por falta de dinero para el transporte, este aficionado caminó doce horas y cruzó tres ciudades para ver un partido de su equipo. La historia del brasileño fue la que obtuvo más votos.

En tanto, el Premio Fair Play de la FIFA: Mattia Ajínese (Italia). Durante un partido, el joven Agnese —de 17 años y natural de Ospedaletti (Liguria)— vio que un rival se había caído al suelo y había quedado inconsciente. Sin dudarlo un segundo, corrió para colocarle en una posición segura, lo cual le salvó la vida antes de que llegarán los servicios médicos.