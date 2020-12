Bomberos voluntarios podrán comprar autobombas con más de 15 años de antigüedad

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) destacó la aprobación que el Senado le dio esta semana al proyecto de ley del que es coautor y que beneficia a los Bomberos Voluntarios de todo el país, al quitar la restricción por la cual los vehículos de emergencia no pueden contar con una antigüedad mayor a los 15 años.

Menna resaltó que la autoría del proyecto, en el cual participó, es de Marcelo Monfort, diputado (MC) por el radicalismo de Entre Ríos. La propuesta, que consiste en la modificación del artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito, había sido presentada el 6 de junio 2018 luego de pedidos que Bomberos Voluntarios de distintas zonas del país habían elevado a los legisladores.

La iniciativa -también firmada por Roxana Reyes (UCR Santa Cruz), José Luis Riccardo (UCR San Luis) y Luis Contigiani (Partido Socialista, Santa Fe)- contaba con media sanción por parte de la Cámara de Diputados, y el último lunes fue convertida en ley por el Senado.

Excepción a la norma

Al explicar el carácter de la modificación, Menna indicó: “El artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito establece que los vehículos de emergencia (patrulleros, ambulancias, vehículos afectados al servicio de Bomberos) no puede tener más de 15 años de antigüedad”.

Reclamo

“La modificación de esa disposición -agregó- venía siendo reclamada por distintas Federaciones de Bomberos Voluntarios del país, por el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos, y también nos lo habían planteado muchos cuerpos de Bomberos en nuestras recorridas por Chubut”.

El artículo 61, precisó, “impide que se puedan adquirir vehículos de servicio y autobombas que están en muy buen estado, que se compran usadas en países de Europa y en Estados Unidos; luego con ese límite es complejo ponerlas en servicio y, sobre todo, no se pueden afectar los subsidios nacionales a esas compras porque después no se pueden rendir”.

Falta de equipamiento

La modificación “era un anhelo, algo muy reclamado, que hace a facilitar el acceso al equipamiento de Bomberos. Además permite que los cuerpos de Bomberos de las ciudades más grandes adquieran unidades de este tipo y, a su vez, puedan darles a los cuerpos de bomberos de lugares más chicos las que van desafectando”.

Por eso, dijo, “acompañé en el año 2018 al diputado Marcelo Monfort en este tema. Logramos la media sanción en Diputados el año pasado y ahora, con mucha alegría, vemos que se ha podido convertir en ley en el Senado”.

Sostuvo Menna que la nueva ley “va a ser un motivo de solución de muchas cuestiones de la cotidianeidad que plantean los cuarteles de Bomberos a lo largo y a lo ancho del país”.

Subsidios

“Es muy difícil y muy costoso todo el servicio. Y está a cargo de voluntarios, de asociaciones sin fines de lucro, que solo reciben un subsidio anual del Estado Nacional que se forma con el pago de una tasa en las pólizas de seguro. Y deberían recibir además un subsidio provincial, pero por ejemplo en Chubut se deben varios años”.

“Todo lo que podamos hacer para escuchar sus reclamos, que son muy legítimos, y para acompañarlos de manera de ir solucionando estos temas, es muy bueno”, expresó.

Recordó en este contexto, además, que el 28 de agosto de este año presentó un proyecto de ley para eximir del pago de contribuciones patronales al personal contratado por las Asociaciones de Bomberos y “que son en general afectados a hacer servicios de franco y de guardia”.

“A su vez acompaña un proyecto del diputado Eduardo Bucca (PJ-Buenos Aires), que también contempla este tipo de cuestiones”, cerró.