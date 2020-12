Boca y Racing inician su serie de cuartos coperos

Anoche, al cierre de esta edición, se disputaba el choque de Vuelta de la serie de Cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2020, entre Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay.

En tanto, este miércoles. Racing Club y Boca Juniors comenzarán con su serie jugando desde las 21:30 horas en el Estadio “El Cilindro” en Avellaneda. River Plate, por su parte, jugará el jueves visitando a Nacional.

Duelo entre “El Xeneize” y “la Acadé”

La semana de Copa CONMEBOl Libertadores 2020 comenzó anoche, con el duelo de Vuelta de los Cuartos de final entre Palmeiras de Brasil y Libertad de Paraguay que jugaban anoche al cierre de esta edición.

En el partido de Ida, jugado en Paraguay, habían igualado en 1 y este martes se jugaba en el Allianz Parque, en Sao Paulo.

Este miércoles, en tanto, jugarán el cotejo de Vuelta de su serie de Cuartos, Santos ante Gremio de Brasil, que en la Ida, terminó igualada en uno. Este cotejo, será desde las 19:15 horas.

En tanto, más tarde, desde las 21:30 horas, jugarán en el Estadio “Cilindro” de Avellaneda, Racing Club frente a Boca Juniors, en lo que será el comienzo de su serie de Cuartos de Final. La próxima semana, el miércoles 23, se jugará la Vuelta, en cancha de Boca.

En cuanto a lo futbolístico, quien no estará a disposición del DT “Xeneize” Miguel Ángel Russo, será el delantero Ramón Abila, que no pudo recuperarse de su lesión; por lo que en su lugar ingresaría Mauro Zarate.

En el caso de Racing, su DT Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa, destacando que “el grupo quiere representar a Racing de la mejor manera. Sabemos de lo que somos capaces de hacer y que no somos candidatos, pero nadie nos quita el sueño. Vamos a tratar de jugar con el corazón”

Y siguiendo con la previa del duelo copero, manifestó que «llegamos en óptimas condiciones para el partido. El sueño nuestro es muy grande, es muy fuerte. Estamos dispuestos a dar un plus, trabajamos muchísimo para llegar hasta acá».

Los de Gallardo, rumbo a Uruguay

El jueves, en tanto, jugará River Plate en condición de visitante, en Uruguay ante Nacional: en la Ida, hubo victoria de los riverplatenses, que se impusiera por 2 a 0. Este partido, será desde las 21:30 horas.

Para este juego, el DT del “Millo” Marcelo Gallardo no podrá contar con Ignacio Fernández, quien sufrió una lumbalgia el pasado fin de semana en el encuentro ante Argentinos Juniors.

Tampoco estará presente Enzo Pérez, que continúa recuperándose tras dar positivo de coronavirus.