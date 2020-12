Argentina no pudo, pero se lució ante Qatar

Comenzó el camino al Campeonato del Mundo de Egipto 2021 para la Selección Adulta Masculina.

Fue con una ajustada derrota por 24-22 ante Qatar, el anfitrión el Torneo Internacional de ese país. “Los Gladiadores” se alistan para el Mundial en Egipto a jugarse desde el 13 de enero.

“Los Gladiadores” comenzaron con derrota los encuentros preparatorios

Después de un año particular, el elenco albiceleste jugó unas horas después de haber arribado a Doha con la misión de retomar ritmo juntos (varios de los jugadores, no compitieron en todo el año por la pandemia) y de sumar minutos de calidad. La última vez que compartieron cancha fue en enero de 2020, en el clasificatorio continental de Maringá, Brasil, donde Argentina fue campeón.

Los qataríes venían de imponerse 33-30 en el partido inaugural a Túnez y los dirigidos por Manuel Cadenas saltaron a la cancha con un equipo casi íntegramente compuesto por jugadores que militan en el balonmano español. Qatar sacó una primera ventaja en los cinco minutos iniciales de 4-1, que Argentina recortó hasta el 5-4. Allí, el campeón asiático consiguió un parcial de 6-0 gracias a las atajadas del serbio nacionalizado Danjel Saric. Esa renta le sirvió a los dueños de casa para manejar el tablero hasta el descanso, que mostró un parcial de 14-8.

El complemento mostró lo mejor de Argentina. Mejor en defensa y certeros en ataque, lograron el 17-14 que obligó al español Valero Rivera a pedir tiempo muerto. Así y todo, Los Gladiadores llegaron al empate en 17 a los doce minutos de la segunda mitad de la mano de los goles de Federico Fernández y Santiago Baronetto. Qatar se despertó y estiró diferencias hasta el 23-19 que parecía definitivo. Argentina se puso a un gol faltando dos minutos, pero no alcanzó y fue triunfo de los locales.

De esta manera, Argentina volvió a jugar un partido internacional después de once meses. El lunes será el turno de enfrentar a España, que empató en 30 con Túnez. El martes, Argentina cierra su participación ante Túnez para viajar luego a Rusia a jugar dos partidos más ante España y los anfitriones.

Desde el 13 de enero, Los Gladiadores participarán del Mundial de Egipto en el Grupo D junto a Dinamarca, Bahrein y República Democrática de Congo.