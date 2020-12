Arcioni tiene hasta el 14 de enero para decir cómo pagará sueldos adeudados a docentes

Atentos a la situación educativa que se está viviendo en Chubut, padres de distintas localidades han presentado recursos de amparo y demás remedios jurídicos para exigir que se garantice el acceso a la educación. Esto se da en un contexto desfavorable, recordando que durante los últimos tres Ciclos Lectivos no se cumplió con la cantidad de días previstos de dictado de clases.

En 2018 comenzaron las medidas de fuerza por parte de los trabajadores del sector, que se replicaron con más fuerza en 2019. En el año en curso se dio la continuidad de la huelga de los docentes, pero también se sumó el freno en la actividad producto de la pandemia de coronavirus.

En tanto que de todos los recursos presentados, esta semana prosperó un amparo impulsado por la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez de Comodoro Rivadavia, que logró que la jueza Daniela Verónica Roberts de lugar. El mismo dispone un plazo perentorio al Poder Ejecutivo de Chubut y también al Ministerio de Educación para que presente un programa sobre cómo se van a cancelar los haberes adeudados a los docentes y poner a punto las condiciones de infraestructura para garantizar el Ciclo Lectivo 2021.

Al respecto, Valeria Coniglio, referente de la entidad que impulsó el amparo, recordó que “en septiembre del año pasado presentamos un recurso de amparo luego de haber agotado toda la vía administrativa para exigirle al Estado el cumplimiento de este derecho humano y de bien público”.

La novedad ahora pasa porque “hemos sido notificados de que la jueza ha hecho lugar al recurso de amparo y le exige al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Educación que en 30 días presente un plan para decir cómo va a hacer para pagar los sueldos de los docentes y poner los establecimientos educativos en condiciones a las que falten, para que los chicos puedan acceder a la educación”.

“Refiere al Ciclo Lectivo 2021. El planteo de esta Oficina abordó las condiciones materiales y humanas para que este derecho no sea vulnerado. Básicamente es lo edilicio, las escuelas en todos los recursos que tienen y los maestros y maestras”, remarcó.

Además, Coniglio dijo que “hoy en contexto de pandemia esta sentencia creemos que tiene mucha más relevancia aún. Los chicos han sufrido y hemos visto que la escuela tiene un rol esencial. El contacto y el vínculo con el docente es esencial para aprender, no es solo contenido, hablamos de salud también. Porque vulnerar este derecho humano implica vulnerar muchos otros derechos de niños y adolescentes”.

Por último, dijo: “Le pedimos al señor gobernador (Mariano Arcioni) que se haga cargo de la educación de la Provincia del Chubut, porque esto es un daño enorme que lleva tres Ciclos Lectivos”.