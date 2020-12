Alicia Kirchner no se vacunará hasta que la Sputnik V sea aprobada

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, decidió que no se dará la vacuna hasta que la Sputnik V esté aprobada para mayores de 60 años, algo que en Argentina aún no ocurrió, pero sí en Rusia. Otros pares de la mandataria sí se la aplicaron, entre ellos, Axel Kicillof, Omar Gutiérrez y Raúl Jalil. El presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Salud, Ginés González García, esperan también que los papeles sobre la Fase 3 en adultos mayores esté avalada por la ANMAT.

En el gobierno aseguran que eso ocurrirá en los próximos días. El ministro González García reconoció este martes 29 de diciembre que Fernández está nervioso porque no llegan esos documentos, pero consideró que arribarán a la brevedad. «La eficacia en mayores de 60 se ha probado», dijo Ginés, quien analizó que se hizo sobre una población relativamente pequeña, y que les gustaría ampliar ese muestreo.