Alertan que la mayoría de los niños que van como pasajeros de moto no usan casco

Si bien el estudio liderado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se realizó en las localidades bonaerenses de Mar del Plata y Balcarce, estos números se pueden extrapolar a cualquier ciudad de Argentina, según el cual, los niños que viajan en moto como pasajeros estarían en riesgo de sufrir serias lesiones.

“Los resultados revelaron un bajo nivel de adopción de medidas de seguridad, tanto en niños como en adultos”, afirma Jeremías Tosi, integrante del grupo “Modelos y Métodos en Psicología del Tránsito” del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT), que depende de la Facultad de Psicología de la UNMdP y CONICET.

En Mar del Plata, cerca del 76% de los niños pasajeros y el 72% de los conductores (adultos) no usaban casco. En tanto, en Balcarce más del 56% de los niños y casi el 50% de los adultos tampoco usaban este dispositivo de protección. Y entre quienes sí los utilizaban, había varios que lo hacían con cascos inadecuados en tamaño o mal ajustados.

Otros indicadores observados también fueron preocupantes. En Mar del Plata, el 38% de los niños no alcanzaba los apoyapiés, mientras que en Balcarce el porcentaje llegaba a un 19%. En ambas ciudades, más del 95% de los niños no estaban sujetados de forma segura, ni contaba con elementos o ropa para mejorar la visibilidad. Además, la mayoría subía o bajaba de la moto en la calle (más del 35%), llevaba algún tipo de carga durante el traslado (más del 80%), y viajaba junto a dos o tres ocupantes en 4 de cada 10 casos.

“Sin estas y otras medidas de protección, se expone a los menores a un mayor riesgo de lesiones frente a una colisión o una caída”, advirtió Rubén Ledesma, coautor del trabajo, director del grupo “Modelos y Métodos en Psicología del Tránsito” e investigador del IPSIBAT.

Alerta nacional

El estudio se hizo, en particular, sobre 748 niños transportados en ese vehículo a 27 escuelas primarias de Mar del Plata y Balcarce, antes de la pandemia.

La investigación, publicada en la revista de la International Association of Traffic and Safety Sciences, también mostró que era más probable que los menores usaran dispositivos de seguridad cuando los adultos que conducían lo hacían y cuando no había más de dos ocupantes arriba de la moto.

En Argentina, el uso de motos ha crecido de manera sostenida en los últimos años, al punto que en 2017 se estimó que había una por cada dos autos. El aspecto negativo es que los motociclistas tienen la tasa más alta de mortalidad cuando están involucrados en siniestros.

“Es importante debatir sobre las regulaciones, como la edad mínima de los pasajeros, mejorar los controles y concientizar sobre el riesgo de los viajes en moto”, indicó Tosi, primer autor del trabajo y becario de CONICET en el IPSIBAT. (Fuente: Agencia CyTA-Leloir)