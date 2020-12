La atleta madrynense Aldana Calvo se consagró campeona nacional en el Campeonato Argentino de fisicoculturismo, desarrollado el pasado fin de semana en Buenos Aires.

La joven cosechó tres medallas doradas en las categorías Figure Novice, Open y Overall. Este viernes, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes compartiendo detalles de su logro.

Tres medallas de oro para la madrynense

El pasado 5 y 6 de diciembre, se disputó en Buenos Aires, el 2° Campeonato Argentino NPC Worldwide de Fisicoculturismo, certamen del cual formó parte la deportista madrynense Aldana Calvo.

La joven, cumplió con una gran performance, ya que se consiguió los campeonatos nacionales en las categorías Figure Novice, Open y Overall. En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, ente deportivo provincial que visitó este viernes, explicó que “el Argentino se hizo en Buenos Aires, se pudo competir con todos los atletas y protocolos correspondientes, la verdad fue una verdadera fiesta del deporte y se desarrolló sin ningún problema”.

“Ahora me estoy preparando para el sudamericano que se hará en abril del año que viene en Buenos Aires”, adelantó.

No fue un año fácil para el deporte y el fisicoculturismo no escapó de esta situación, acerca de lo cual comentó la atleta: “durante la etapa de pandemia la preparación fue especial. Lo hice en partes. Primero, cuando no se podía salir de la casa, entrenaba con diferentes elementos y como podía. Después, cuando se empezó a liberar un poco volvimos al gimnasio y ahí fue un poco más normal”.

Calvo, fue recibida por Gustavo Hernández, presidente el ente deportivo y al respecto, analizó que “uno de los propósitos por los que estoy acá es un poco ver cómo podemos armar la Federación de fisicoculturismo de Chubut y de ese modo poder comenzar a trabajar más seriamente y también poder recibir el apoyo que corresponde de parte de Chubut Deportes”, explicó.

“El fisicoculturismo es un deporte que quizás no tiene mucha difusión y es dejado de lado. Los atletas nos sentimos un poco solos realmente por eso debemos unirnos, crear esta Federación para poder recibir el respaldo que necesitamos”, agregó.

Finalizando que “Chubut tiene varios y muy buenos atletas en esta disciplina, quizás todos estamos un poco separados, pero creo que hay un muy buen nivel”.