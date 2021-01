Alberto Fernández evalúa usar fuerzas de seguridad para “disipar” aglomeraciones

El presidente Alberto Fernández aseguró que se analiza la posibilidad de que las fuerzas de seguridad actúen para “disipar” aglomeraciones de personas con el objetivo de “prevenir los casos de coronavirus”, pero descartó la aplicación de “un toque de queda”.

Además, anticipó que en enero llegarán las dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia que completarán el esquema de quienes ya se aplicaron y se apliquen la primera dosis en el marco del plan de vacunación puesto en marcha en todo el país tras el arribo de las primeras 300 mil dosis.

El jefe de Estado mencionó «el problema de la costa (Atlántica) con el turismo y, en ese sentido, señaló que «Mar del Plata, que no la está pasando bien».

«Vamos a dejar pasar el fin de año y a partir de la semana que viene vamos a mirar con lupa a ver cómo resolvemos esto», anunció.

En este marco, sostuvo que la sensación es que «diciembre fue un mes de mucho relajamiento» en cuanto a las medidas de cuidado para evitar los contagios, que llevó a «reuniones sociales y marchas de distintos tipo y por distintos motivos, todas cosas que pudieron favorecer que el virus circule».

El mandatario volvió a recomendar «cuidado» ante la celebración del Año Nuevo de esta noche y el viernes.

«El problema no ha terminado y, si vemos que la situación no afloja y el relajamiento sigue, ver de qué modo la fuerzas de seguridad y demás empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente e impedir que esas aglomeraciones ocurran», sostuvo el Presidente.