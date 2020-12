Acusan “desidia” por parte de las autoridades políticas de la Universidad de Chubut

La pandemia de Covid-19 generó cambios y variaciones sustanciales en distintos ámbitos. Uno de ellos fue la educación, ya que en todos los niveles la misma se llevó a cabo a través de videoconferencias o plataformas virtuales, dejando a un lado la presencialidad.

En este contexto, Alexis Ganga, licenciado en Administración Pública, dialogó con AzM Radio y brindó sus opiniones respecto a las complicaciones que tuvieron que atravesar varios alumnos de Chubut para poder culminar sus cursadas en la Universidad del Chubut. Además, se manifestó al respecto del cierre de las carreras y el pedido por parte de quienes el año entrante no podrán culminar sus estudios.

En primer lugar, recordó que “después de tantos años de lucha y de tanto sacrificio, logramos terminar la carrera. Egresamos un total de 13 alumnos en toda la Provincia. Siete de ellos de la Cordillera y cinco de Trevelin. La carrera se llama Licenciatura en Administración Pública y arrancó en 2015, cuando era rector de la Universidad Juan Manuel Irusta”.

En cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías en los modos de dar clases, Ganga aclaró que “a un año de iniciada la cursada y con una muy buena plataforma y profesores preparados para dar una carrera virtual, porque eso lleva toda una preparación. Cursamos un año sin ningún inconveniente”.

Posteriormente, el egresado de la Universidad del Chubut se manifestó al respecto de la situación económica de la casa de estudios provincial, afirmando que “durante estos tres años hubo dificultades contables y falta de recursos, sumado a que la coordinación no fue la mejor y no tuvimos una comunicación tan fluida como lo era con la gestión anterior”. Esto provocó que la cursada de la carrera en cuestión pasó de ser de tres años a cinco.

En este mismo sentido, aclaró que durante los últimos años tuvieron distintos inconvenientes para poder avanzar con la carrera, tanto en la zona cordillerana como en las localidades del este chubutense. Para resolver estos problemas y algunas negativas, se llevó a cabo un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En tanto que este año tres estudiantes lograron egresarse de la Licenciatura en Administración Pública, pero acusaron falta de colaboración y asistencia por parte de las autoridades de la Universidad. Al respecto, Ganga dijo: “Ahí sigue la desidia con los alumnos, sabemos que la carrera no se va a volver a abrir en el año 2021, siendo que varios institutos de formación de Chubut están dando la tecnicatura, que vendría muy bien para complementar este ciclo con una licenciatura en la Universidad de Chubut.

“Las autoridades entienden y nos dijeron que no está previsto esto para el 2021, así que también estamos exigiendo que esta determinación política de la Universidad no se cumpla, ya que entendemos que hay muchos alumnos de la Provincia que le vendría muy bien”, concluyó.