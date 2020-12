Bajo la consigna, “Abran las escuelas”, Padres Organizados lograron una reunión virtual con la ministro, Florencia Perata. Participaron padres de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew. El resultado, claramente no fue tan satisfactorio como hubieran esperado. Cuando pidieron datos, les dijeron que en Chubut hay 122 mil estudiantes del sistema público en los tres niveles de Educación. Al parecer desde el Ministerio habrían reconocido que los 1288 alumnos de nivel inicial (salas 4 y 5), no se han conectado «casi» nunca; el 63% de alumnos de primario no conectaron al classroom, y al menos 9 mil estudiantes de secundario apenas aparecieron en clases. Los Padres Organizados sostienen que la virtualidad “no es ni debe ser la normalidad. Que los chicos necesitan ir al colegio, y que la presencialidad educativa es esencial”.