Yauhar promete darle mayor dinámica a la gestión municipal

El intendente Adrián Maderna le tomó juramento este viernes a Norberto Yauhar como nuevo Secretario de Gabinete de la Municipalidad de Trelew. El experimentado dirigente político peronista se comprometió con aportar su experiencia para darle mayor dinámica a la gestión y agilizar las respuestas a los vecinos para colaborar a mejor la calidad de vida de los trelewenses.

“Para nosotros es muy importante, porque nos da la posibilidad de generar experiencia, de poder tener otra mirada más amplia de lo que tiene que ver la política y la relación con el gobierno nacional, todos los vínculos que podemos establecer y llevar adelante en este contexto tan difícil que no solo tiene que ver con la pandemia sino con lo que nos dejó Macri”, expresó en principio Maderna.

“Principalmente lo que vamos a buscar en esta nueva etapa, con tres años por delante de gestión, es trabajar principalmente desarrollando el valor agregado que puede tener la ciudad en base a las distintas etapas productivas que se vienen llevando adelante a través de la Agencia de Desarrollo Productivo, que no está dando muchos resultados en términos sociales, pero a su vez tenemos que seguir avanzando con lo que tiene que ver con el Parque Industrial, con el Mercado Concentrador, por seguir sosteniendo el comercio en este momento tan complejo y tratar de convocar a todos los sectores”, agregó.

El jefe comunal aseguró que con Yauhar se conoce desde hace muchos años. “Tengo el mayor de los respetos, sabemos que es una persona que ha estado en muchos cargos políticos, que ha conducido prácticamente la provincia, en la gestión de Mario Das Neves durante muchos años, ha sido Ministro de Agricultura y Producción. Es una experiencia que nos va a trasladar a todos, principalmente los que estamos arrancando en política más allá de que venimos hace muchos años para poder agregarle esa cuota de experiencia, de ordenamiento y de compromiso que todos los funcionarios tienen en la actualidad”.

Volumen político

A su turno, el flamante secretario Coordinador de Gabinete, Norberto Yauhar, expresó: “No fue fácil tomar una decisión política de estas características. Se requiere un análisis profundo de quienes estamos en política sobre estos procesos de transformación que se están llevando adelante no solamente en la Argentina sino en el mundo. Hay un mundo que lamentablemente ha cambiado por lo dramático que ha sido esta pandemia y que nos ha enseñado a vivir de otra forma y que todos los días nos pone a prueba. Y eso repercute en nuestro país y obviamente en nuestra provincia y nuestra ciudad. No somos ajenos a lo que sucede en el resto de los lugares”.

Más adelante, agregó: “Esta pandemia también marcó claramente que las crisis se profundizan y fundamentalmente además de la crisis sanitaria también se profundizan las crisis financieras y como correlato también se generan crisis políticas. Y en eso me parece que también los dirigentes debemos tener la humildad y la honestidad de darnos cuenta de que a veces las discusiones personales o de proyectos particulares tienen que quedar de lado por el bien común de la gente, que es un proyecto mucho más importante que es el proyecto de nuestra comunidad. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, abrir nuestra cabeza, y ver que podemos aportar para salir lo más rápido posible de esto. Y después vendrán tiempos de reordenamiento político y de estructuras”.

“Hoy se abre un periodo nuevo”

“La política es la herramienta de transformación de las sociedades y sin política no hay procesos de producción, procesos de construcción, no hay procesos de mejoramiento de nuestra calidad de vida. Hoy se abre un periodo nuevo. Yo vengo a aportar la experiencia que hemos logrado forjar durante estos años de gestión tanto en la provincia como en el gobierno nacional. El conocimiento que nos tal vez dio el ejercicio de que afuera hay un mundo distinto. Hay un mundo que está ávido de requerir productos que nosotros podemos procesar en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestra provincia, para mejorar nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Y esto hay que trabajarlo desde adentro, desde una comunidad organizada, que tiene que ver con solucionar los problemas internos, como son los servicios públicos, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente, pero también fundamentalmente necesitamos mejorar nuestras perspectivas de trabajo, de producción, de generación de riqueza, y mejorar esa redistribución de la riqueza que a veces ha quedado en manos de unos pocos”, aseveró posteriormente.

Más gestión

Norberto Yauhar aseguró que “esta es la tarea política que sin duda lleva adelante el intendente, la tarea para la cual he sido convocado a sumarme a un gabinete que ha venido haciendo un trabajo que hay que fortalecer y tal vez ha llegado el momento de darle otra dinámica, otra perspectiva, ha llegado el momento de adecuarnos a otras formas de trabajo que tienen que ver con un país que está cambiando y un mundo que está cambiando. Y eso es lo que vinimos a aportar: Experiencia, la poca o mucha sabiduría que hemos logrado tener en este tiempo, mejorar la calidad de gestión, organizar la gestión de la Municipalidad de Trelew, ayudar a los compañeros de gabinete para que las cosas les resulten más dinámicas, más fáciles, y esto va en línea con que la gente tendrá respuestas mucho más rápidas. Mi compromiso es acompañar a Adrián, a los compañeros de gabinete, hacer el máximo de los sacrificios. Sabemos que la pelea es difícil, que tenemos una situación compleja, pero no tengo ninguna duda de que con el esfuerzo que se pone en el día a día, mejorando la organización, comprometiendo al resto de las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajo, las organizaciones empresariales, las cosas podrán salir adelante más rápidamente”.