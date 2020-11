Ya se entrena el básquet en reacondicionamiento físico

Cumpliendo los protocolos establecidos, diversas actividades deportivas de equipo han regresado a sus entrenamientos en la provincia, como ser por ejemplo el caso del básquetbol.

De esta forma, clubes como Ferrocarril Patagónico, Guillermo Brown y Deportivo Madryn, más Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia además de Germinal de Rawson que viene cumpliendo sus entrenos desde hace semanas, el deporte de “la naranja” está en pleno trabajo de entrenamiento físico.

En “la Banda” disfrutan de la vuelta

Los clubes de básquetbol de la próxima, luego de ser autorizados por el último Decreto Provincial, han podido retomar sus entrenamientos en los últimos días y de esta forma, darles a sus jugadores y jugadoras la posibilidad de realizar su reacondicionamiento físico.

Cumpliendo con los protocolos indicados, con ejercicios de preparación física y fundamentos individuales con el balón en grupos reducidos de 10 chicos en cancha; pero en algunos casos, no pueden tirar al aro.

El área de prensa de Chubut Deportes dialogó con distintos referentes de cada región de la provincia para que compartan cómo fue el regreso a la actividad.

En el caso de Puerto Madryn, fue la última localidad de la provincia en reintegrarse a los entrenamientos. El entrenador Emiliano Barbosa del Club Social y Atlético Guillermo Brown destacó que “la vuelta quizás fue con mucho más tiempo del que esperábamos, deseábamos arrancar antes pero como no depende de nosotros, solo nos quedó esperar y prepararnos para que cuando nos habiliten tener todo listo en el club”. Mientras que en el plano personal “fue muy movilizante, porque luego de casi 8 meses volver a los entrenamientos aunque no sean en las condiciones normales, no deja de reconfortarte volver a encontrarte con los chicos y chicas”.

“En cuanto a la cantidad, en el club tenemos un 80% de la asistencia de chicos cubierta” aseguró.

Para Barbosa los objetivos a futuro que tiene el club son la base fundamental para volver a los entrenamientos: “Esta situación da mucha incertidumbre pero creemos que tenemos que ser optimistas y pensar a futuro. Imagínate que nos quedó un año completo casi con un montón de cosas para hacer y los proyectos que teníamos para cumplir a corto plazo, debemos seguir apostando por eso. Porque tenemos un proyecto el cual tenemos que trabajar con más ganas que nunca, porque además de los objetivos deportivos, también son sociales”.

En Gimnasia, Federación también trabaja

Otra de las localidades que volvió a la actividad recientemente fue la ciudad de Comodoro Rivadavia. Lucas Núñez, entrenador del Club Federación Deportiva, explicó que si bien la vuelta a cancha fue la semana pasada, “desde marzo con el inicio de la cuarentena estuvimos entrenando por Zoom con tres entrenamientos semanales tanto en el Mini Básquet como con las Formativas. Tuvimos un breve regreso de tres semanas en el Gimnasio privado del club, donde solo entrenamos la preparación física. Eso se cortó y pudimos volver a la cancha hace 10 días, desde el pasado miércoles 4”.

“El club aprovechó todo este tiempo de parate para realizar algunas obras”, detalló. “Se mejoraron las butacas de la tribuna y estamos llevando adelante un proyecto bastante ambicioso de mejorar toda la infraestructura del club. Entre esas cosas, como prioridad tenemos un gimnasio de musculación, funcional y pesas que ya está en marcha; también un playón que no va a tener las medidas oficiales de la cancha de básquet pero nos va a permitir tener un espacio más para entrenar; y para más adelante, proyectamos la construcción de un quincho”.

Por último, Núñez manifestó su alegría por regresar a la actividad en cancha: “Más allá de que no hemos tenido competencia este año, los chicos del club se han mantenido en contacto con nosotros a través de la virtualidad. Con el staff del club que cuenta con preparadores físicos y psicóloga deportiva estuvimos todos estos meses elaborando rutinas de fundamentos individuales y preparación física para los chicos que no se podían conectar. Ahora estamos muy contentos de poder volver y estar en la cancha. Lo tomamos con responsabilidad para que en el futuro cercano podamos tener más permisos, poder entrenar con contacto o tener la posibilidad de lanzar al aro”.

Germinal viene entrenándose desde agosto

La situación fue un poco diferente para las localidades de Rawson y Trelew, ya que los clubes de básquet pudieron volver a las canchas con los protocolos en el mes de agosto. El entrenador del Club Atlético Germinal de la capital provincial, Facundo Álvarez Ferranti, destacó que “fue un año muy difícil para todos los clubes, para los entrenadores que vivimos de esto y para los chicos y chicas que practican cualquier tipo de deporte no solo básquet. Se hizo duro para todos y muy difícil, pero por suerte ya hemos vuelto. En el caso particular de Germinal ya hace 3 meses que estamos entrenando en cancha con entrenamientos físicos y técnicos, manteniendo el distanciamiento, cada jugador y jugadora entrena dentro de un cuadrante donde no comparte material con nadie”.

“Nos pone muy felices habernos puesto en marcha”, agregó. “No solo nosotros, sino que Trelew lo haya podido hacer y ahora Puerto Madryn un poco más tarde, pero ya se esté reintegrando a los entrenamientos; empezar a reactivar el deporte creo que es fundamental”, sumó.

Álvarez es optimista en cuanto al futuro: “esperamos que ahora que ya estamos todos los clubes entrenando dentro de los Gimnasios, que pronto y de a poquito con los cuidados que haya que tener, se pueda volver a la competencia que es lo que los jóvenes más extrañan”.