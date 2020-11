Un docente jubilado de Chubut limpia vidrios en la calle para subsistir

Ante los incumplimientos del Gobierno de Chubut respecto al pago de los salarios a los trabajadores de la Administración Pública, los empleados comienzan a planificar alternativas para poder tener ingresos. En las últimas horas se conoció el caso de un docente jubilado que ayer comenzó a lavar vidrios de los autos en la vía pública para poder cobrar dinero.

En una entrevista con AzM Radio, Gabriel Medina dijo que “estoy tratando de hacer algún mango porque ya hace más de 30 días que no cobramos nada, no hay perspectiva de fecha de cobro, los cumplimientos se vencen y se acumulan las deudas. No tenemos respuestas, ni fecha, ni nada, así que empecé a tomar cartas en el asunto”.

Además, apuntó que “estando totalmente afuera del sistema productivo, esto fue lo más rápido que se me ocurrió”. Asimismo, reconoció que “la gente se solidariza, pero también hay muchos de los que van en los autos que tampoco han cobrado”.

Mientras ratificó que hace más de 30 días que no percibe sus haberes, se quejó porque “no hay fecha de cobro. No puedo salir a pedir plata prestada porque tampoco se cuando la voy a devolver”.

“Los jubilados tenemos necesidades. Además de ser viejos y estar fuera del sistema productivo, necesitamos comer y necesitamos pagar las deudas. Tomé la decisión de salir porque ya cambió el mes y no hay fecha de pago, ni siquiera promesas hay”, enfatizó Medina.

Al ser consultado sobre la merma en los reclamos, consideró que se trata de que “nos cansamos de protestar y no ser escuchados. Es una insensibilidad absoluta”.

“Creo que el Gobernador (Mariano Arcioni) ha hecho todo lo posible para sacar adelante esto y ya cubrió todas sus ideas. Ya vio que no funciona y debería darse cuenta que no funciona. Yo puedo intentar hacer una torta, pero cuántas veces voy a hacer una torta si no me sale. En algún momento me tengo que resignar con que lo mío no son las tortas”, lanzó.

En la misma línea, Medina dijo: “Alguien lo tiene que hacer entrar en razón a este hombre de que no es lo de él”. Cuando se le consultó si Arcioni debería dar un paso al costado, respondió que “sería lo más razonable y es lo que esperamos. Yo lo espero de él como buena persona. En ningún ámbito nadie sigue intentando lo mismo contra la pared 200 veces. Esta situación no cambia hace meses y ya llevamos años”.