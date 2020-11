Trelew: Cáceres cuestionó aumentos previstos en la tarifaria 2021

Ingresó en la sesión de este jueves el proyecto de la tarifaria 2021 para Trelew. El concejal Rubén Cáceres (Juntos por el Cambio), adelantó que no lo acompañará. Cáceres, calificó de “verdadero impuestazo” para los vecinos de la ciudad al proyecto de ordenanza tarifaria presentado por el Ejecutivo Municipal que contiene los aumentos de impuestos, tasas y contribuciones para 2021, que ingresó al Concejo Deliberante.

Según el análisis del Concejal, “se prevé un aumento del 75% del impuesto inmobiliario a partir del 1° de enero, que volverá a aumentar a partir de julio; en tanto que la recolección de residuos tendrá un primer aumento del 50% hasta junio y de allí en adelante del orden del 82%, “siempre comparándolos con lo vigente durante el año en curso”, explicó.

“En caso de aprobarse va a ser un duro golpe para los bolsillos de la enorme mayoría de los vecinos de Trelew que están padeciendo la crisis económica, y sus sueldos e ingresos no van a aumentar en esa proporción”, indicó el legislador municipal.

En ese contexto, sostuvo que desde la oposición, “queremos llamar a la reflexión al oficialismo. No se pueden seguir cargando sobre la gente los errores de gestión que viene cometiendo el Gobierno Municipal y que se reflejan, por ejemplo, en la inexistencia de obras para la ciudad desde el Gobierno Nacional a través del Presupuesto para 2021”.

“Si no se revierte esta tendencia negativa, el impacto va a ser muy fuerte en nuestra economía, con menos empleo y menos actividad comercial”, consideró.

Ciudad en crisis

El concejal Cáceres aseguró que “este proyecto impositivo va a profundizar aún más la crisis que estamos atravesando. Por ejemplo, lejos de fomentar la construcción y el empleo en la ciudad, sube entre un 100 % y un 400% los derechos y tasas que deben pagar los vecinos que quieran iniciar construcciones nuevas o refaccionar las existentes, cumpliendo con la presentación de los proyectos, planos y demás normas que exige el municipio”, dijo al tiempo que agregó que “tal como fue planteado, no vamos a acompañar de ninguna manera la Ordenanza Tarifaria”.