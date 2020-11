Tregua en el conflicto de marineros en Puerto Rawson

Tras horas de negociaciones, los marineros que bloqueaban la salida de camiones con langostino desde el puerto de la capital chubutense levantaron la medida de fuerza al firmarse un acta acuerdo en la Secretaría de Trabajo.

Desde la madrugada del miercoles, un grupo de marineros de la capital provincial reclamaban que las empresas no habían cumplido el acuerdo firmado que determinaba un cupo de las fuentes de trabajo para los marineros locales. Ante el incumplimiento del acuerdo, se decidió interrumpir el ingreso al puerto de Rawson como medida de protesta. Se trata de poco más de medio centenar de marineros que exigen ser convocados para embarcarse.

En diálogo con AzM Radio explicaron que el acuerdo se había firmado entre el sector empresario, el SOMU y la agrupación de marineros locales, pero no se estaría cumpliendo.

En horas de la tarde se firmó un acta en la Secretaría de Trabajo donde un sector de la flota amarilla se comprometía a realizar relevos con ese grupo de “autoconvocados”, por lo que los marineros desocupados aceptaron levantar el bloqueo, pero advirtieron que la tregua será solo hasta este viernes, y de no concretarse la incorporación a las tripulaciones anticiparon que volverán a paralizar el puerto capitalino.