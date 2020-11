Tras el empate ante Paraguay, Argentina ya piensa en Perú

En 1, la Selección Argentina empató este jueves ante su par de Paraguay, en el encuentro correspondiente a la 3° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022.

En la tarde del viernes, el equipo que comanda Lionel Scaloni retomó los entrenamientos, de recuperación, para comenzar a pensar en su próximo rival por la 4° programación, el martes ante Perú.

Análisis post empate

Luego del empate ante Paraguay del jueves en la noche en el Estadio “la Bombonera”, el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, hizo distintas declaraciones en la conferencia de prensa virtual tal como se estila por protocolo.

“Creo que después del penal el partido fue nuestro, el equipo reaccionó, creó situaciones, movió la pelota… Hizo lo que tenía que hacer y logramos el empate. El segundo tiempo creo que fue todo nuestro y más allá de que no se ganó hay que valorar que hubo cosas positivas en cuanto al funcionamiento”, indicó el DT, consultado acerca del juego desplegado por sus dirigidos.

Con respecto al VAR y la polémica suscitada por el gol anulado a Lionel Messi por una falta previa en el inicio de la jugada, Scaloni aseguró que “hay que intentar unificar el tema VAR, porque hay jugadas en las que podría actuar y quizá sería bueno unificar el criterio. Hoy podríamos quedarnos con un jugador afuera por bastante tiempo porque el VAR no revisó. En el penal hay una invasión de cancha de un metro, y debería repetirse. El fútbol es un juego dinámico y de contacto, el tiempo que pasa desde que se comete una infracción hasta que se sanciona la misma debería optimizarse”.

Sobre las variantes realizadas en el equipo ante las bajas para su conformación, el entrenador explicó que “Acuña estaba afuera y era riesgoso también jugar con Tagliafico, por eso teníamos en mente la opción de Nico (González) y es una alegría enorme que él haya jugado de esta manera. Me llena de orgullo que siempre tiró para adelante sabiendo que tenía nuestro apoyo; es uno más que se suma”.

“Creo que puede pasar en cualquier partido que se pierda cierto protagonismo, pero lo importante es que nos repusimos. Lógicamente, también hay que corregir cosas y nos llevamos un sabor agridulce porque el equipo hizo todo para ganar”, concluyó, finalizando que “el segundo tiempo de hoy fue de lo mejorcito desde que estamos nosotros como CT”.

Sigue la preparación

En la tarde de este viernes, el plantel argentino continuó con sus entrenamientos, ya de recuperación física y comenzando a pensar en lo que será su vendiera presentación, la del próximo martes visitando a Perú.

Acerca de la lesión de Exequiel Palacios

En tanto, este viernes también se conoció el parte médico oficial del futbolista Exequiel Palacios, quien debió retirarse en el primer tiempo del encuentro ante Paraguay por un fuerte choque con uno de los delanteros “guaraníes”, Romero.

Según indica el comunicado, “el jugador sufrió traumatismo directo en zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar”, por ello “se quedará internado para controlar su evolución”.