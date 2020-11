Touriñan cerca del portazo

En las últimas horas trascendió que Javier Touriñan finalmente dejaría el cargo de Secretario General de Gobierno. Habiendo cumplido tres meses de los seis que se impuso como plazo para lograr ciertos objetivos, habría decidido que ya no será necesario seguir adelante. Las fricciones en el gabinete de Arcioni son evidentes. Al parecer el dirigente comodorense no estaría dispuesto a tolerar otra maniobra como la de esta semana, puesto que mientras él anunciaba el pago de salarios para el lunes 9 de noviembre, desde la cartera de Economía comunicaron el depósito de los sueldos el jueves 5. La novedad cayó como balde de agua fría al coordinador del Gabinete que horas antes había confirmado el dato con el propio Antonena. Fuentes confiables aseguran que no sería el primer “encontronazo” entre Touriñan y el titular de Economía. Pero este no sería el único motivo de la salida anticipada sino que a tres meses de los seis que se había propuesto para “lograr algunas metas”, nada habría resultado como esperaba y por eso preferiría dar un paso al costado.