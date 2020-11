“The Best” será el 17 de diciembre en modalidad on line

Este 2020, la ceremonia de entrega de los premios The Best FIFA Football Awards, se realizará el próximo 17 de diciembre.

En esta oportunidad, ante el contexto de pandemia COVID-19, será bajo la modalidad virtual. El plazo de la votación será hasta el 9 de diciembre, donde se elegirá a la Mejor Jugadora, Mejor Jugador, Mejor Entrenador de Futbol Femenino y Masculino, Mejor Arquera y Mejor Arquero.

Condiciones para The Best “virtual”

Para esta Edición 2020 de los Premios The Best FIFA Football Awards se realizarán bajo la modalidad virtual, teniendo en cuenta que esta situación de pandemia COVID-19 y las medidas de cuidado que deben seguirse.

Tal es así que en observación de las normas de salud pública y de conformidad con el principio rector de la FIFA que prioriza la salud, se ha decidido que la ceremonia tenga lugar exclusivamente de forma virtual.

A pesar de las particulares circunstancias de este año, en la edición de 2020, la FIFA otorgará los premios The Best FIFA Football Awards™ en las mismas categorías que el año pasado, concretamente los siguientes: Jugadora de la FIFA, Jugador de la FIFA, Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, la Guardameta de la FIFA, al Guardameta de la FIFA.

Asimismo, se premiará FIFA FIFPRO World11 Femenino, FIFA FIFPRO World11 Masculino, Premio Fair Play de la FIFA, Premio Puskas de la FIFA, Premio a la Afición de la FIFA.

Tampoco ha cambiado la manera en que se integran en los premios los cuatro pilares del fútbol. Los galardonados con los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores de fútbol masculino y femenino se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, así como una votación en línea de la afición y los votos de un selecto grupo de más de 200 miembros de la prensa.

Por otra parte, aunque que en 2019 los premios The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA fueron escogidos por un panel específico, este año la elección de las figuras más destacadas bajo palos también correrá a cargo de los jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados. El plazo de votación comenzará el 25 de noviembre y concluirá el 9 de diciembre.