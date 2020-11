Temen por la extinción del gatuzo en el Mar Patagónico

De las 12 especies de tiburones que están en riesgo de extinción en el Mar Patagónico, el gatuzo es una de las más complicadas; según explicó Juan Martín Cuevas, coordinador de la Iniciativa de Tiburones y Rayas de Patagonia de WCS Argentina, el gatuzo “es el que ha sufrido un mayor cambio en su categoría de amenaza con esta evaluación, pero el tiburón pintarroja y el tiburón bacota también han empeorado su situación. Es importante destacar la situación crítica en la que también se encuentran el cazón y el escalandrún y en menor medida el pez ángel espinoso”.

Estos alarmantes datos fueron obtenidos de un informe realizado a partir de los resultados del Coloquio Regional de Evaluación del Estado de Conservación de Condrictios del Mar Patagónico, que se desarrolló en el marco del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, organizado por Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), con el asesoramiento y la participación de científicos y expertos de la región; según criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Alarmante situación

“El objetivo del informe era hacer una evaluación actualizada del estado de conservación de los peces cartilaginosos de la región con un foco regional” relató Cuevas.

La situación del gatuzo llama la atención no solo por el cambio de categoría a “peligro crítico”; sino también porque su declinación poblacional en el Mar Patagónico fue mayor al 90% en las últimas décadas. Eso se debe en parte a las prácticas pesqueras no sostenibles, una de sus principales amenazas. A todo esto, se suma un dato que atenta contra su crecimiento poblacional: las hembras pueden parir recién desde los 8 años, y tienen entre 1 y 16 crías anuales. Para revertir esta situación, desde la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo se impulsó un proyecto de recuperación del gatuzo, que fue publicado en el Boletín Oficial a fines de septiembre y está en plena evaluación y desarrollo.

Dentro de los datos que brinda el informe del Mar Patagónico, uno de los más contundentes señala que el 75% de los condrictios en amenaza son endémicos de esta región. ¿Qué significa esto?, que si desaparecen aquí, se consideran extintas a nivel mundial.

Respecto a los resultados, Cuevas aseguró que tanto el cazón como el escalandrún vienen en amenaza crítica desde el 2003 y 2007 respectivamente. “Hay otras especies analizadas de tiburones emblemáticos, como la bacota o el gatopardo, que se pescan en las costas del Río Negro, que aún están pendientes. La bacota por primera vez entró en amenaza como vulnerable, y el gatopardo sigue con datos deficientes que no podemos evaluar aún”, añadió.

Si bien el informe es fundamental para conocer el estado de estas especies, queda claro que con la información no es suficiente. Por eso mismo es importante conocer el siguiente paso. “Una vez que se tiene el diagnóstico, la idea siguiente es tomar acciones. Dentro de ello, una es el taller de recuperación regional del escalandrún que estamos realizando, que ya atraviesa su segunda etapa” comentó el coordinador.

A este taller se suman diversas iniciativas interesantes, entre ellas una liderada por el propio Cuevas, director del proyecto de marcado ‘Conservar Tiburones en Argentina’, “una iniciativa que tiene 10 años en carrera y que cuenta con el apoyo de WCSArgentina. Esas son acciones concretas involucrando a los usuarios, en este caso a los pescadores deportivos, en un proyecto de ciencia ciudadana”.