Suma repudios la llamada Mesa de Encuentro de exmilitares y expolicías

Funcionarios nacionales, diputados y referentes de distintos sectores coincidieron este miércoles en que la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín», lanzada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, «nació para conspirar» y es «intolerable en un sistema democrático». El ministro de Defensa, Agustín Rossi; secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y el abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, entre otros, se refirieron al tema. En tanto, Diputados de diferentes bloques, encabezados por legisladores del Frente de Todos, presentaron un proyecto de repudio.

La presentación formal de la denominada «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín» se realizó el miércoles en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal. Allí, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, y referentes de estas instituciones anunciaron la creación de la «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín»



Agustín Rossi

«Claramente es una acción que busca conspirar, desestabilizar y desgastar o intentar cuestionar el rol de la política de defensa que hoy se lleva adelante en la Argentina», consideró el ministro de Defensa. En declaraciones a AM 750 y otras radios, Rossi afirmó que el Gobierno analiza «denunciar penalmente» a sus integrantes porque lo que buscan es «disputar la conducción militar» en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución Nacional. «Se presentan como una alternativa a lo que es hoy la conducción militar oficial, que son los jefes de las Fuerzas Armadas designados por quien ha sido elegido democráticamente como comandante en jefe de esas fuerzas», el presidente Alberto Fernández, afirmó.

Rossi advirtió además que el Ministerio de Defensa «no va a permitir» que el dinero que el Estado destina a los salarios del personal de las Fuerzas Armadas sea utilizado para «financiar operaciones políticas» que son ajenas a las funciones del personal militar. En ese marco, se refirió a uno de los principales impulsores de la autodenominada «mesa de enlace»: Ernesto Juan Bossi, un militar retirado, que estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna.El ministro recordó que Bossi, quien fue además presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida, cargo que ahora ocupa Reimundes, «es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento».

El ministro indicó que la Sociedad Militar Seguros de Vida, «seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas». «La ‘mesa de enlace’ de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad», publicó anoche Rossi en su cuenta de Twitter, mensaje que fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández .

Estela de Carlotto, Horacio Pietragalla Corti, Luis Tagliapietra

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que la ‘mesa de enlace’ busca «desestabilizar cuando estamos atravesando un momento difícil, con una pandemia y un país económicamente destruido». Tras manifestar que está «preocupada e indignada» con la creación de esta mesa, Carlotto subrayó que «esta gente sigue soñando con el poder dictatorial, quieren dirigir los destinos del país y esto nos convoca a defender la democracia». «Aplaudo lo que dijo (el ministro de Defensa) Rossi, porque los acusó de conspiradores», sostuvo la dirigente de derechos humanos.

La titular de Abuelas calificó a este grupo como «una patraña» y dijo que «lo mejor que pueden hacer es aprovechar que están jubilados y hacer cosas con pensamiento positivo». «Que no piensen que podrán hace este tipo de acción política desde un sindicato o un movimiento que los proteja, ya que la población está esclarecida respecto de lo que queremos y hacia dónde vamos», advirtió.

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos dijo este jueves que responde a una cuestión «ideológica y no salarial» la conformación de la denominada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín y consideró que «no hará mella» en los actuales integrantes porque «tienen otra cabeza». «Son dinosaurios que acompañaron los reclamos de genocidas y lo del salario es una excusa. Esto pasa por lo ideológico», definió el funcionario.

En tanto, Luis Tagliapietra (abogado, padre de unos de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan en 2017) consideró que la conformación de una mesa de enlace militar integrada por oficiales retirados «tiene vinculación con la causa del ARA San Juan» ya que «por primera vez se convocó al Consejo de Guerra contra los altos oficiales de la Armada». «Lo de la mesa de enlace son actitudes permanentes. Cuando algo en la política de defensa no les gusta -a los militares- hacen estas jugadas para amedrentar. No creo que tengan éxito», sostuvo.

Proyecto en Diputados

Diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por legisladores del Frente de Todos, presentaron un proyecto para repudiar la creación de una mesa de enlace de las fuerzas armadas y de seguridad, al advertir que se proponen objetivos que «conspiran contra la plena disciplina de nuestras fuerzas a las instituciones de la democracia».

El proyecto tiene las firmas -entre otros- de los diputados del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, José Luis Gioja, Rosana Bertone y Walter Correa, así como el diputado del Frente Progresista Cívico y Social de Santa Fe, Luis Contigiani y de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo. A través del proyecto, los diputados manifestaron su «repudio» a la creación de esa mesa de enlace que, dijeron, «ha planteado objetivos que claramente van en contra del marco legal vigente en la Argentina (Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior)».

Según los diputados, y a través de las informaciones difundida en los medios, la «se autopropone objetivos que conspiran contra la plena disciplina de nuestras fuerzas armadas y de seguridad a las instituciones de la democracia». (Fuente: Télam)