SOLICITADA

Señor Gobernador de la Provincia del Chubut

Escribano Don Mariano Arcioni

Señores Ministros de diferentes carteras

Señores Diputados Provinciales

Señores Intendentes y Concejales de todas las Localidades

Señores Senadores y Diputados Nacionales

Nos dirigimos a TODOS Uds., en un solo grito pacífico de AUXILIO.

El Dr. Puratich Ministro de Salud no nos deja transitar por nuestra querida Provincia. La excusa es cuidar la salud de todos los Chubutenses. Una gran MENTIRA más de un funcionario.

La verdad es que después de 9 meses el Ministerio no ha invertido en los Hospitales y salas de barrio, un solo peso para preparar alguna infraestructura para atender enfermos del COVID 19.

Nos consta por nuestra relación con enfermeros, médicos y Directores de Hospitales que esta es la situación. Agradecemos a todos los trabajadores públicos de la salud sus esfuerzos y compromisos con todos los Chubutenses a pesar de la situación.

Las únicas inversiones importantes en forma solidaria las ha hecho el sector privado: Empresas y personas. LO QUE EL GOBIERNO NO HA INVERTIDO HASTA AHORA NO LO VAN HA HACER EN 15 DIAS.

Abrir los pasos interprovinciales mañana o en 15 días es lo mismo.

La mayoría estamos convencidos que la mayor responsabilidad es convivir responsablemente con la pandemia.

Hace mucho tiempo que no escuchamos ni sabemos qué piensa o, dónde está el Sr Gobernador.

En una situación normal podría ser normal, pero en una Provincia quebrada.

No hemos logrado a pesar del reclamo ciudadano, que la POLITICA, nos dé un mensaje de credibilidad, haciendo un gran acuerdo político, reduciendo sus ingresos, desprendiéndose de asesores que nada tienen ya que asesorar, empleados familiares en el estado que nada tienen que hacer en este caos, necesitamos que nos escuchen.

Por suerte y lo destacamos: La Pesca trabaja. La Industria del Aluminio trabaja. Los Puertos trabajan.La Construcción trabaja. Los Casinos trabajan. El Campo y las Chacras trabajan. El Comercio algo trabaja. Las Clínicas y salud privada trabajan,

Porque el TURISMO siendo una de las economías que más derrama en empleos NO podemos trabajar?

Hoy ya estamos quebrados. Sí, nuestra economía ya quebró.

URGENTE abran los pasos y las fronteras para poder volver a empezar a trabajar en nuestras actividades. Río Negro y Neuquén dos Provincias hermanas y directamente relacionadas con nuestra Cordillera y nuestra Costa ya anunciaron la apertura para el 04 de Diciembre.

Ya tenemos muertos por enloquecer por falta de recursos!

Evitemos más locuras.

Sr Ministro de Salud, si no ha podido y no puede ser responsable RENUNCIE.

AAVTPV Asociación Agencias de Viajes Península Valdés – AHT Filial Chubut – GESTUR Corredor de Los Andes – Cámara de Turismo de Esquel – Cámara de Comercio Lago Puelo – Fehgra filial Comarca Los Alerces – Cámara de Turismo de Trevelin – Cámara de Turismo de El Hoyo -Fehgra filial Trelew y Valle de Chubut.