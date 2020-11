El presidente Alberto Fernández se refirió este domingo a los personalismos como una de las cosas que busca cambiar “dentro de la coalición y dentro del peronismo mismo”, aunque reconoció que es algo que a muchos “les cuesta entender”. “Yo no creo en los personalismos; yo descreo de los personalismos”, aseveró. Y para ratificar su postura manifestó: “Cristina no es Perón, Néstor no fue Perón; Perón hubo uno solo”, en una entrevista a canal NET TV.