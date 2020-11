Sin eufemismos

La oficina de la Dirección de Tránsito de Trelew fue eje de múltiples críticas en las últimas horas debido a las largas esperas por “falta de organización”. Vecinos afirman que han debido ir hasta tres veces para concretar un trámite porque no están correctamente establecidos los protocolos para atender la demanda de la ciudad. Entre los muchos ciudadanos que estaban esperando en la fila este viernes, AzM Radio se topó con el doctor José Luis Passutti, ex miembro del Superior Tribunal de Justicia, a quien recientemente le robaron toda la documentación del vehículo y debió acudir varias veces a la oficina de Tránsito. “Es muy difícil hacer un trámite en esta época y peor en la Dirección de Transito porque la desorganización es total y el distanciamiento social es inexistente”, arremetió el ex juez provincial, al advertir que resulta incoherente el gasto que se hace en campaña de prevención del COVID19, cuando “en los entes oficiales no se cumple nada, aquí no se respeta nada”, se quejó.