Sebastián Moreno Pérez planifica su 2021 fuera de la provincia

El joven ajedrecista chubutense Sebastián Moreno Pérez, se radicó este 2020 junto a su madre en Buenos Aires, buscando un crecimiento y un salto de calidad en su preparación en el juego ciencia.

Hoy en día, tras su formación con el profesor Sergio Larrarte y luego como representante del Círculo de Ajedrez “Peones del Sur”, desde su mudanza a tierras porteñas, integra el Circuito Torre Blanca.



Juega en Torre Blanca

El joven ajedrecista madrynense Sebastián Moreno Pérez, repasó su presente deportivo en Buenos Aires, luego de decidir junto a su familia, trasladarse a CABA para ir en búsqueda de su crecimiento y perfeccionamiento en el juego ciencia.

A sus 15 años, Sebastián tiene claro su objetivo de ser un destacado a nivel nacional.

Comenzó a jugar a los 10 años gracias al hijo del encargado del edificio en el que vivía en Puerto Madryn, tal como él mismo lo contó en dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes: “había puesto un cartel porque iba a comenzar a dar clases de ajedrez. Como estaba aburrido porque era invierno y no podía jugar al fútbol en la calle, empecé a jugar con él y no paré más”.

Sebastián no sólo no dejó de jugar, sino que empezó a competir. En sus primeros años recuerda que arrancó bastante bien, comenzó a ganar competencias regionales a los chicos de su edad y pronto empezó a jugar contra rivales de otras categorías. Tan bien le fue que en el año 2016 y con sólo 11 años fue galardonado en la “Fiesta del Deporte” de la ciudad de Puerto Madryn, como el destacado en la disciplina del ajedrez. Además, en el 2017 integró el equipo chubutense que consiguió el 3° puesto en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata.

El paso siguiente estaba claro, en el 2018 y con solo 13 años comenzó a competir en Rankings Nacionales y su primera competencia en Puerto Madryn en la categoría Mayores fue en diciembre de ese mismo año.

Hoy en día, Sebastián se encuentra junto a su madre en Buenos Aires y forma parte del Circuito de Ajedrez Torre Blanca, uno de los principales clubes de la disciplina en el país.

“Allá en el sur no había muchos Torneos rankeados, por lo tanto tenía que viajar seguido”, aseguró, contando a la vez que “en los pocos meses que estuve jugando previo a la pandemia, subí demasiados puntos que eran como fuerza acumulada, porque todo lo que aprendí allá en el sur y acumulé, no podía verse reflejada en mi puntuación porque había pocos torneos. Entonces tras competir en 3 torneos solamente, subí 200 puntos”.

Este crecimiento en el Ranking se dio entre enero y marzo del 2020, antes de que la pandemia suspenda la competencia presencial. Esta suma de puntos ubicó a Sebastián en el puesto número 3 del Ranking Nacional Sub 16 con tan solo 15 años.

“La pandemia me agarra con tener que empezar a jugar por internet y a ritmos rápidos, en los que no me va muy bien ni tampoco me gustan. Tuve que empezar a mejorar esa parte, armamos una Liga por internet con los chicos de Torre Blanca que se llama ‘Chess Covid’ y pude ganar uno de esos torneos que armamos”, explica Sebastián sobre su continuidad en el ajedrez en el contexto de cuarentena.

Planificando el próximo año

El 2021 viene con grandes objetivos para Sebastián y espera retornar pronto a las competencias presenciales y con puntaje para el Ranking. “Primero voy a seguir entrenando acá en Torre Blanca para prepararme para el Campeonato Argentino por edades, en mi caso Sub 16. Espero un gran año ya que muchos de los mejores pasan a la siguiente categoría, alrededor de 6 o 7 ajedrecistas, y me da muchas chances de quedar número 1”.