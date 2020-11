Se reanuda el juicio por el atentado a la AMIA con alegatos de familiares de las víctimas

El juicio oral por el atentado a la AMIA se reanudará el miércoles próximo con el alegato final de la querella por los familiares de las víctimas, tras el pedido de 20 años de prisión al único acusado, Carlos Telleldín, desde la AMIA y la DAIA.

El alegato ante el Tribunal Oral Federal 3 estará a cargo del abogado Horacio Etcheverry en el debate en el que Telleldín está procesado como partícipe necesario de homicidio agravado y asociación ilícita, en su rol de último poseedor de la camioneta que se usó como coche-bomba el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633 de esta capital.

La acusación de las instituciones

La querella unificada AMIA DAIA -instituciones que funcionaban en el edificio del barrio porteño de Once donde murieron 85 personas- acusó la semana pasada a Telleldín por estrago doloso seguido de muertes y pidió 20 años de cárcel.

Esta parte acusadora introdujo un cambio de calificación porque consideró probado que en 1994 el entonces reducidor de autos y actual abogado preparó la camioneta a la que ensambló y colocó un elástico de refuerzo, para entregarla el 10 de julio a sabiendas que iba a ser usada en un delito grave.

Sin embargo, el abogado de la querella Miguel Bronfman evaluó que Telleldín pudo no saber que de manera puntual iba a usarse para volar la AMIA y asesinar a 85 personas.

«No afirmamos que al momento de preparar y entregar la camioneta haya sabido que iba a ser usada para atacar puntualmente el edificio de la AMIA; la preparó con el elástico reforzado para mayor peso, era altamente probable su uso para un estrago con muertos. Se lo representó y no le importó en lo más mínimo», sostuvo el abogado de AMIA.

La expectativa está puesta ahora en si la querella de los familiares de las víctimas que actúa de manera unificada en este juicio tomará también esa postura o insistirá en la acusación por homicidio agravado como partícipe necesario del atentado.

Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero retomaron el debate oral por videoconferencia en junio pasado, en medio de la pandemia de coronavirus, y se avanzó a razón de una audiencia semanal hasta llegar a la etapa final del juicio iniciado el 18 de mayo de 2019.

Las condenas anteriores

En marzo de 2019, Telleldín fue condenado a tres años y seis meses de prisión en otro debate por los delitos cometidos durante la investigación del ataque terrorista.

Si ese fallo queda firme, tendrá que devolver al Estado Nacional los 400 mil dólares que cobró tras un pacto con el destituido primer juez del caso AMIA, Juan José Galeano, a cambio de declarar que entregó la camioneta Trafic a un grupo de policías bonaerenses que fueron acusados junto con él.

Todos pasaron una década presos como presunta conexión local del atentado, hasta que quedaron absueltos en 2004 en un primer juicio oral también a cargo del TOF3 pero con otros integrantes: Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

El exvendedor de autos pasó diez años preso desde 1994 a 2004 y en la cárcel se recibió de abogado, profesión que ejerce en la actualidad.

La anulación de la causa

Luego de la anulación de toda la causa en el primer juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en 2009 retomar la pesquisa que entendió como válida hasta el momento del pago ilegal a Telleldín.

La causa quedó a cargo del ahora jubilado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien firmó el envío a juicio con Telleldín como único acusado como entregador de la Trafic.

El vehículo con explosivos fue dejado en una playa de estacionamiento cercana a la mutual hasta que la mañana del 18 de julio de 1994 se perpetró el ataque.

El cronograma del tribunal prevé escuchar el miércoles a familiares de las víctimas; una semana después será el turno del fiscal Ricardo Salum y luego el de la defensa oficial de Telleldín.

El veredicto se conocería antes de fin de año. (Fuente: Télam)