Se lanza el 7° Dua Cross adaptado a la virtualidad

A través de la aplicación Strava, se disputará el Duatlón Cross Edición 2020, adaptados a estos tiempos de pandemia y distanciamiento social para la vida cotidiana y la práctica deportiva.

Puerto Madryn tendrá a sus deportistas disfrutando de este 7° “Dua”, que responderá según la terminación de DNI para el desarrollo de salidas recreativas.



Vía Strava, se disputará el Dua Cross

Se viene la nueva edición del Duatlón Cross modalidad virtual para este 7° capítulo de este habitual evento organizado por Team Golfo Nuevo.

El evento, se realizará bajo circuitos pre establecidos y controlados por medio de la aplicación Strava (condición obligatoria), donde la misma organización ya ha diagramado su búsqueda en la comunidad de la app como “Duacross Puertomadryn”.

La participación es para personas mayores de 15 años que se animen a realizar la caminata participativa en el circuito de 7K o de manera competitiva individual o por medio de postas en la modalidad de Dua Cross ya que consiste en una prueba combinada de 7K trote + 26K de Bici MTB.

Las pruebas, deberán ser desarrolladas por los participantes respetando los protocolos y sujetos estos a las indicaciones vigentes en Puerto Madryn, por medio de las salidas recreativas y terminación de DNI.

Por tal motivo el evento se realizará durante la 3er semana de noviembre: se asignan los días 18 y 20 para los pares, 19 y 21 para los impares, con libre horario de inicio en la actividad que va a realizar.



Acerca de inscripciones

En cuanto al costo de inscripción será a consideración de la situación económica de cada participante y se pedirá alimentos no perecederos (azúcar, chocolate en polvo, Té en saquitos, Mate cocido en saquitos, leche líquida en caja, harina común y galletitas de cualquier tipo). Todo será destinado a uno o dos merenderos de acuerdo a lo que se recaude.

El modo de inscripción personal con asistencia, será llevando anotado en un papel con letra clara Nombre y Apellido, Fecha de Nacimiento, Teléfono, Nombre que figura en Strava y modalidad de participación junto a los alimentos no perecederos.

A partir del Lunes 09/11 Valeria Mendioroz se suma a tomar inscripciones personales, por favor atentos porque lo hará los días Lunes, Martes, Miércoles y Viernes en la calle Mitre 1320 (esquina Villarino) de 10 a 13hs.

La virtual, en tanto, será a través de transferencia bancaria, con un monto de dinero es también a consideración del participante (todo el dinero será destinado a la compra de alimentos no perecederos) y la inscripción se tomará por privado en el Facebook de Dua Cross Puerto Madryn o por whatsapp al 2804833153.

El cierre de inscripciones será el lunes 16/11 a las 18hs.



El circuito a cumplir

El lugar de partida será la pata Sur – Este del Faro (Baliza) de Playa Paraná. Un consejo para todos es que inicien la aplicación unos metros antes para que les tome bien el segmento pre establecido en la aplicación Strava de Duacross Puertomadryn.

Los caminantes aventureros darán inicio y fin la aplicación en el faro, se tomará el segmento de 7K. En tanto, los participantes iniciarán con el trote de 7K, cuando lleguen al Faro para continuar con la parte de bici o pasar la posta NO PARAR ni pausar la aplicación Strava ya que será un sólo segmento sumando las dos distancias junto al tiempo total que se tarde (es indistinto pero para que no tengan problema pongan senderismo a la actividad a desarrollar en competencia) y al título de la actividad pongan DUA2020 individual o postas, en la descripción de la actividad nos cuentan que tal les fue como experiencia y si lo hicieron en postas se nombran los dos contando la experiencia.

Con las Postas también estará permitido, por ejemplo si una posta fue Femenina o Masculina y luego quiere armar una Mixta lo puede hacer.

Lo que NO estará permitido que la persona que corra de manera individual y en Postas lo haga al mismo momento llevando las dos aplicaciones o relojes. Eso se podrá ver en los perfiles de los participantes junto a un montón de datos más.

Habrá premiación que por el momento es bastante general por falta de auspiciantes pero estamos sujetos a que podemos sorprenderlos, por tal motivo no anunciamos las categorías.