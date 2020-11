Se enojó la “Chechu”

Este domingo, la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola expresó su malestar por la publicación en redes sociales de la liquidación de su sueldo. Según reveló la exfuncionaria, que está siendo investigada por presuntos hechos de corrupción, la información que circula es “malintencionada”, y aseguró que no es cierto que cobra un sueldo de más de 300 mil pesos, y aclaró “el monto que se me atribuye como remuneración, no es más que la liquidación final correspondiente a mi baja como Ministra de Familia de la provincia de Chubut que comprende, no solo el sueldo adeudado sino vacaciones no usufructuadas, así como mi sueldo como Terapista Ocupacional, planta permanente dependiente del Misterio de Salud”, expuso la exfuncionaria en un extenso descargo en el que criticó a sus detractores.