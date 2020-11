Se conformó el Club de El Hoyo

El Club de Handball de El Hoyo, fue recientemente conformado como institución, tras varios años de trabajo.

Edgardo Repossi, su presidente, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, compartiendo la satisfacción por este paso importante que se supo dar.

Legalmente club de handball

El Club de Handball de El Hoyo concretó días atrás uno de sus anhelos más esperados, al quedar formal y legalmente conformado como institución, tras varios años de incansable trabajo junto con la Municipalidad y la Dirección de Deportes local, que impulsaron la creación de este nuevo espacio social y deportivo para toda la comunidad de esa localidad cordillerana.

El presidente de la novel institución, Edgardo Repossi, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, repasó un poco la historia del club, el presente y los proyectos que se avecinan.

“Gracias a Dios días atrás pudimos firmar el inicio de la personería jurídica, asique ya estamos legalmente oficializados como club”, comenzó relatando el dirigente cordillerano.

Repasando un poco los inicios del club, Repossi recordó que “el handball en El Hoyo está hace trece años, a cargo del profesor José Granata. Hace cinco años se conformó el club y nuestra comisión asumió hace dos años atrás. A partir de ahí empezamos la carrera para lograr la personería jurídica, que sabemos la importancia y los beneficios que le generará a la institución el estar constituida como tal”.

Aseguró que “es un paso importantísimo el que dimos” pero “no lo logramos solos. Tuvimos el fundamental apoyo de la Dirección de Deportes local y su Directora Gabriela Gusso, que desde el primer momento brindaron asesoramiento con abogados propios, como también del escribano Juan Cruz Lagos, que de manera totalmente desinteresada nos acompañó en todos los trámites de registro, ante la Inspección General de Justicia”.

Proyectando el futuro, Repossi manifestó que “ahora nuestra próxima meta es conseguir un terreno para poder conformar nuestra sede y un gimnasio. Estamos en permanente dialogo con el municipio y esperemos lo podamos concretar. Luego queremos hacer un albergue deportivo, que estaría dentro del gimnasio, porque en la zona no hay ninguno y no solamente serviría para el handball, sino para cualquier tipo de evento que lo requiera”.

En materia deportiva, contó que hoy día “tenemos una buena cantidad de jugadores, son más de ochenta entre infantiles y mayores, sumando ambas ramas” y en este sentido consideró que el 2020 “fue un año raro”, porque “recién hace un mes los chicos empezaron a entrenar de vuelta con todos los protocolos correspondientes, sin jugar, pero entrenando”.

Respecto a las competencias en las que venían participando, Repossi señaló que “hasta el año pasado competimos en la liga Lagos del Sur, que abarca desde Neuquén hasta Chubut. Este año íbamos a comenzar a jugar en los torneos de la Federación Chubutense de Balonmano, pero por la pandemia esto se vio postergado”.